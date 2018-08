Para o Senado, Valadares e André Moura lideram a pesquisa Ibope

18/08/18 - 00:50:56

A TV-Sergipe divulgou no noticiário da noite deste sexta-feira (17) uma pesquisa realizada pelo Ibope para o Senado em Sergipe que mostrou o senador Antônio Carlos Valadares (PSB) com 28%, Andre Moura (PSC) 21%, Jackson Barreto (MDB) 16%, Rogério Carvalho (PT) 12%, professora Sônia Meire (Psol) 09%, delegado Alessandro Vieira (Rede) 7%, Pastor Heleno (PRB) 7%, professor Jossimário Mick (Psol) 4%, Adelson Alves (Patriota) 3%, Cadu Silva (PSL) 2%, Henri Clay (PPL), 2%, Reynaldo Nunes (PV) 2%, Clarckson Messias (PSTU) 1%, branco/nulo – Vaga 1: 27%, branco/nulo – vaga 2: 36%, não sabe 24%.

O candidato Betinho (PMB) não consta neste levantamento, pois no momento do registro da pesquisa, não havia informações sobre a oficialização de sua candidatura.

A pesquisa foi encomendada pela própria TV-Sergipe e é o primeiro levantamente do Instituto Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça eleitoral.

A margem de erros da pesquisa é 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 812 eleitores de todas as regiões do Estado, com 16 anos ou mais. A pesquisa foi feita durante os dias 14 e 16 de agosto e o registro no TRE-SE – 02253/2018 e o registro no TSE:BR – 06887/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Voto espontâneo – Na modalidade espontânea da pesquisa (pesquisador pergunta apenas em quem o eleitor pretende votar, sem apresentar a relação dos candidatos), o resultado foi o seguinte: André Moura 5%, Antônio Carlos Valadares 5%, Jackson Barreto 4%, Pastor Heleno 2%, Rogério Carvalho 2%, Alessandro Vieira 1%, Henri Clay 1%, Adelson Alves, Clarckson Messias, professor Jossimario Mick, Reynakdo Nunes, professora Sônia Meire, Cadu Silva e outros 5%, branco ou nulo 38%, não sabem 53%.