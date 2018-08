VAMOS SOMAR COM OS PREFEITOS E TER BONS RESULTADOS, DIZ EDUARDO AMORIM

18/08/18 - 07:13:29

Mesmo cumprindo agenda no Baixo São Francisco, nesta sexta-feira, 17, o candidato ao Governo de Sergipe, senador Eduardo Amorim, concedeu entrevista por telefone à Juventude FM de Lagarto. Eduardo pediu desculpas por não poder comparecer ao estúdio por conta do compromisso que já estava pré-agendado antes do sorteio da ordem das entrevistas.

A primeira pergunta feita ao candidato foi justamente sobre o que ele pretende fazer pelo Baixo São Francisco. “Com o represamento das águas do Rio São Francisco, mudou a economia dessa região. Gerou energia elétrica, mas mudou a agricultura, em especial a rizicultura. Por isso, vamos investir na modernização da citricultura, na fruticultura irrigada e nas demais culturas da região, a exemplo da criação do camarão”, afirmou o candidato.

O candidato a governador pontuou alguns projetos para a região. “Defendemos a revitalização do Rio São Francisco e explorar o turismo na região. A foz do rio, em Brejo Grande, é um exemplo de local a ser explorado turisticamente para atrair gente de dentro e de fora do estado. Também vamos seguir lutando pela implementação da Universidade do Vale do São Francisco (Univasf)”, ressaltou.

Eduardo Amorim também apresentou suas propostas para melhorar as finanças do Estado. “Teremos que enfrentar cara a cara a realidade financeira. Por isso, vamos criar o Conselho de Custos para fechar os ralos e qualificar o gasto. Não vamos comprar nada e nem contratar serviço com o custo acima do valor de mercado. Não vamos tolerar corrupção”, salientou.

O candidato também garantiu que fará um governo compromissado com o município de Lagarto. “Um governo amigo dos municípios. Vamos somar com os prefeitos para conseguir bons resultados na agricultura, infraestrutura, geração de emprego e em outras áreas. Eu quero o melhor para Lagarto. Vamos buscar investimentos para desenvolver ainda mais o município e a região. Lutar por mais cursos para o Campus da UFS em Lagarto. Contarei coma a ajuda e experiência de Ivan Leite para tudo isso”, destacou Eduardo, que ainda falou sobre Saúde, Segurança e Educação.

Fonte e foto assessoria