JACKSON BARRETO DIZ QUE NÃO SE INTIMIDA COM AS PESQUISAS

19/08/18 - 06:10:40

Neste sábado (18), o candidato ao Senado Jackson Barreto reuniu a militância jovem em curso de orientação para política nas redes sociais. O Curso Mídias Digitais e Marketing Político, realizado pela ala Jovem do PSD em Sergipe, contou com a presença do governador e candidato à reeleição Belivaldo Chagas e a candidata a vice-governadora Eliane Aquino. Na ocasião, Jackson falou sobre o papel das redes sociais no pleito eleitoral e comentou a pesquisa realizada pelo instituto Ibobe, divulgada na sexta-feira.

“Gostaria de estar fazendo uma carreata na rua. Mas sabemos a importância das redes sociais e desse debate sobre mídias sociais nesta eleição. Precisamos levar nossa mensagem, combater as fakes news e dizer a importância de nosso projeto para Sergipe. Precisamos de mais engajamento, que repliquem nosso material”, afirmou o candidato.

Sobre a pesquisa divulgada ontem, na qual aparece com 16%, Jackson afirmou que não se intimida com estatísticas. “A minha vida pública foi derrotar pesquisa. Tive a felicidade de começar atrás e terminar as campanhas na frente, contrariando todas as pesquisas. Nunca começamos campanha com pesquisa a nosso favor e essa não será diferente. Vamos vencer mais uma”,disse, levantando a militância.

“Isso que estamos fazendo é estratégia e planejamento de campanha. Estamos vivendo uma nova realidade e, nesse contexto, não tenham dúvidas, as mídias serão determinantes para o sucesso de nossa caminhada rumo à vitória”, afirmou o governador Belivaldo.

Morador de Nossa Senhora de Socorro, o assistente administrativo Deny Magalhães convive com melhorias no município realizadas no governo de Jackson. Ele participou do curso e explicou sua escolha para o Senado no próximo dia 07 de outubro. “Hoje, não temos um senador com a cara do povo nos representando em Brasília. Com Jackson, teremos isso. Ele passa confiança. Em Socorro, nós temos recuperação de Praça, pavimentação, a avenida Lauro Porto, uma série de benefícios que ele levou para a cidade”.

A universitária Tuane Noêmia Costa também já decidiu. “Jackson, durate sua gestão de governador, mostrou sua atenção para a juventudre, como a reforma do calção do Porto D’Anta. Além de ser um candidato do povo, que tem uma história votada para a população mais carente”

Participaram do evento o presidente do Diretório Municipal do PSD, Jorginho Araújo; o vice-prefeito de Socorro, Betinho.

Foto César de Oliveira

Da assessoria