MEGA-SENA ACUMULA E PRÓXIMO PRÊMIO VAI PAGAR $ 27,5 MILHÕES

19/08/18 - 06:12:06

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.070 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (18) no município de Coribe, na Bahia. O prêmio acumulou e deve pagar até R$ 27,5 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 05 – 26 – 27 – 34 – 42 – 48.

A quina teve 84 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 25.629,96. A quadra teve 5.654 apostas vencedoras; cada uma ganhará R$ 543,96.

Excepcionalmente, foram três concursos nesta semana, como parte da “Mega Semana dos Pais”: o primeiro foi na terça (14); o último foi no sábado (18).