MENDONÇA PRADO PARTICIPA DE CARREATA E VISITA O INTERIOR

19/08/18 - 06:27:45

A assessoria do candidato ao governo do estado, Mendonça Prado (DEM), divulgou a sua agenda para este domingo (19).

Às 10 horas, Mendonça participa de uma carreata no bairro Santa Maria, em Aracaju. A concentração será em frente ao GBarbosa. Às 11 horas o candidato participa de um almoço com lideranças do município de Carira.