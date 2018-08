OS ANSEIOS DO SERTÃO SERÃO ATENDIDOS, DIZ EDUARDO AMORIM

O município de Nossa Senhora da Glória recebeu na manhã deste sábado, 18, a visita do candidato ao Governo de Sergipe, Eduardo Amorim (PSDB). Na Capital do Sertão, Eduardo caminhou pela feira, onde recebeu o carinho do povo sertanejo e ouviu os anseios de quem vive na região.

A visita à feira trouxe boas lembranças a Eduardo Amorim. “Principalmente da minha infância, pois sou filho de feirantes. Estar aqui reforçou a certeza de que devemos incentivar e cuidar das feiras livres do Estado, pois são geradoras de milhares de empregos e renda”, ressaltou o candidato.

Demonstrando coragem para mudar, Eduardo pediu aos sertanejos que confiem em seu projeto e o ajudem a reconstruir Sergipe. “Viemos à feira de Glória pedir o apoio para que, juntos, a gente possa transformar Sergipe e ter a paz que o cidadão de bem quer. Em nosso governo a Segurança vai ser prioridade e teremos tolerância zero com todo tipo de crime. Não vamos tolerar roubo a aposentados, aos feirantes, o roubo de gado, entre outros”, afirmou.

Eduardo Amorim garantiu que fará um governo voltado também ao agricultor e ao produtor de leite. “Vamos trazer de volta o programa do leite, que foi abandonado e esquecido pelo Governo do Estado. Incentivaremos, sim, os produtores de leite e seus derivados. Buscaremos ações para amenizar o sofrimento causado pela seca. Os anseios do Sertão serão atendidos em nosso governo”, enfatizou.

Saúde do Sertão

Outro compromisso firmado pelo candidato a governador foi com a melhoria da Saúde na região. “Vamos concluir, definitivamente, a reforma do Hospital Regional de Glória e colocar em funcionamento o tomógrafo que o atual governo fez festa quando comprou, mas não tem previsão de quando será instalado. Os hospitais dos demais municípios também serão estruturados e terão funcionalidade. Faremos o que for preciso para que nossa Saúde seja de qualidade”, assegurou.

Conhecem o Sertão

O candidato ao Senado Federal, Heleno Silva (PRB), conhece bem o Sertão e disse que Eduardo Amorim será o governador com compromisso para atender as demandas da região, que foi abandonada pelos últimos governos estaduais.

“Ouvimos o anseio por água, porque o sertanejo está sofrendo com a seca. Querem de volta o Programa do Leite que, em 2011, foi bloqueado e causou sete anos de prejuízo. O povo quer mais segurança, pois não aguenta mais tanta bandidagem e roubos no Sertão. Tenho certeza que os sertanejos estão cheios de esperança e fé que Sergipe com Eduardo terá a mudança que tanto precisa”, salientou Heleno.

Já o deputado estadual Jairo de Glória, que concorre à reeleição, destacou os benefícios que Eduardo conseguiu para o Sertão como parlamentar. “Ele destinou diversas emendas para o nosso Sertão. Recursos, por exemplo, para que os municípios adquirissem máquinas patrol e pudessem conservar as estradas vicinais. Uma medida de extrema importância, pois o nosso DER está sucateado. O nosso grupo é composto por pessoas que conhecem o sertão sergipano e sabe a dor do sertanejo”, declarou Jairo.

Presenças

Acompanharam Eduardo o candidato ao senado, Heleno Silva; os candidatos a deputados federais, Jony Marcos e Bosco Costa, o candidato a deputado estadual, Jairo de Glória, a vice-prefeita da cidade, Adriana de Ancelmo; os vereadores, Arielle Cruz, Maraysa de Ancelmo, Dudu, Icinho Taxista, Tita e Tatiu de Humberto Ribeiro; o ex-prefeito de Glória, Ancelmo Correia. Além dos vereadores de Monte Alegre, Henrique de João de Gogó e Bibia do Couro; Faguinho de Cumbe (Cumbe); Manoel Marcos (Aracaju); e os Prefeitos Negão (Carira) e Painho (Feira Nova).

