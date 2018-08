Senador Antonio Carlos Valadares participa de carreata na região Sul

19/08/18 - 08:25:03

“Iniciamos uma nova caminhada neste momento, em direção ao futuro de Sergipe. Vamos ao encontro do nosso povo, para a discussão de grandes temas, e dos problemas que mais afligem ao povo sergipano”. Com estas palavras, carregadas de emoção e de muita animação, o candidato ao Senado, Antonio Carlos Valadares, participou neste sábado (18), na cidade de Arauá, da primeira carreata da coligação “ Um Novo Governo para Nossa Gente”.

Calorosamente recepcionado pela população local, “o senador da gente”, Antonio Carlos Valadares, conversou com representantes de comunidades locais, e abraçou aos que se aproximaram da comitiva, apreciando a queima de fogos que acompanhou o deslocamento da carreata na saída de Arauá para Itabaianinha.

Incansável no atender das solicitações populares, desde o abraço aconchegante até as palavras de conforto, o senador Antonio Carlos Valadares esteve atento ao relato de problemas por parte do seu eleitorado.

Em Itabaianinha, D. Lourdes, de 44 anos, contou para o senador que já votou, e vai votar nele toda vez que ele for candidato pois o “seu governo foi um dos melhores que o estado já teve” disse, afirmando ainda que vai votar em Valadares Filho para governador porque “Sergipe precisa de mudança”. D. Lourdes enfatizou que precisa trabalhar para complementar a renda de sua família, mas que infelizmente “por conta da idade as pessoas não me dão oportunidade. Tenho fé que o Valadares Filho vai mudar essa realidade”.

“Passamos em Arauá, depois em Itabaianinha e fomos recebidos magistralmente por aquele povo bom. Na verdade, é a vitória de Valadares Filho para renovar Sergipe, que está na cabeça do povo. A manifestação popular nesses dois grandes municípios, é a prova de que o nosso povo reconhece o trabalho do senador Valadares”, comentou o candidato.

Foto Alex Cordeiro

Matéria produzida pela Coligação