SEPLAG CONFIRMA A SUSPENSÃO DO TAF DO CONCURSO DA PM

19/08/18 - 07:05:53

O secretário de Estado de Planejamento, Orçamento de Gestão, Rosman Pereira, emitiu uma nota na tarde deste sábado (18), confirmando a suspensão do Teste de Aptidão Física (TAF) para os classificados na prova objetiva do concurso de soldado da Polícia Militar de Sergipe, previsto para os dias 20 e 22 de agosto.

A medida atende à decisão judicial divulgada ontem (17) e proferida pelo juiz 1ª Vara Cível de São Cristóvão, Manoel da Costa Neto, que anteriormente havia concedido outra liminar suspendendo o concurso por suspeita de fraude.

Veja o que diz a nota:

Diante de decisão judicial proferida nessa sexta-feira, 17, suspendendo a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) para os classificados na prova objetiva do concurso de soldado da Polícia Militar de Sergipe, comunico aos candidatos convocados para o TAF no período de 20 a 22 de agosto que a sua realização está suspensa.

Na próxima semana haverá reunião da Comissão do Concurso e da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para definição de que forma será dado o cumprimento da segunda fase do concurso, que é o TAF, e estabelecer novo calendário para sua realização.

A nova data será publicada no Diário Oficial do Estado e divulgada no site da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag) e do IBFC.

Rosman Pereira

Secretário de Planejamento, Orçamento de Gestão