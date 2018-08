ABERTAS INSCRIÇÕES PARA PRÊMIO DESTAQUE EM PIBICJ 2017/2018

20/08/18 - 11:19:22

A premiação será realizada na cerimônia de encerramento da VIII Feira Científica de Sergipe

Estão abertas, de 16 a 30/08/2018, as inscrições para o Prêmio Destaque em PIBICJr para bolsistas que desenvolveram trabalhos em 2017 e/ou 2018. A ação é promovida pela Associação Sergipana de Ciência (ASCi), exclusivamente para bolsistas do estado de Sergipe, com bolsas concedidas via FAPITEC/SE, IFS, CIENART ou projetos individuais do pesquisador, vigentes em 2017 e/ou 2018.

Para concorrer, os trabalhos serão avaliados em dois momentos:

Apresentação oral durante os eventos “Ciência na Escola”, que ocorrerão em setembro/2018 (acesse para inscrever seu trabalho) Apresentação na VIII Feira Científica de Sergipe, que ocorrerá em 27/10/2018. (acesse para inscrever seu trabalho)

Para concorrer ao prêmio, os trabalhos precisam ser apresentados pelo aluno, em ambos os eventos. Os trabalhos serão avaliados por pesquisadores das Universidades e Instituições de Pesquisa do estado.

A premiação será realizada na cerimônia de encerramento da VIII Feira Científica de Sergipe. Os melhores trabalhos em cada área do conhecimento (Ciências Exatas, Ciências da Vida e Ciências Humanas) serão contemplados com 1 bolsa de PIBICJr com duração de 1 ano.

Para receber o prêmio, orientador e aluno devem estar presentes na cerimônia e subir ao palco.

Fonte: Cienart