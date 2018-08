BPRP prende traficante e apreende 3,5 quilos de drogas

20/08/18 - 06:02:04

Entre o sábado,18, e o domingo, 19, a polícia militar por meio do Batalhão de Radiopatrulha atendeu diversas ocorrências na região da Grande Aracaju, durante ações de prevenção e repressão a crimes, dentre as quais: uma relativa ao crime de estupro, duas de tráfico de drogas e uma de perturbação de sossego

A primeira ocorrência deu-se na madrugada do sábado, 18, quando militares do BPRp foram informados por populares de que num bar, próximo ao Posto Sinhazinha, estaria ocorrendo o comércio e o consumo de drogas.

Com a informação os policiais deslocaram-se até o local e após uma varredura na área acabaram encontrando em um dos banheiros pinos de cocaína já utilizados. Com isso, um indivíduo que se identificou como Eraldo Oliveira Santos, gerente do estabelecimento, permitiu a entrada dos militares na cozinha, onde foram encontrados 23 cápsulas de cocaína, R$ 35,00, 1 celular e dois canudos com resquícios do mesmo entorpecente.

Foi dada voz de prisão ao gerente que foi conduzido com o material à Deplan Sul.

A segunda ocorrência também envolveu o ilícito de tráfico de drogas e foi atendida no Bairro Lamarão, após o recebimento de uma denúncia anônima, que versava que, na Travessa X, alguns indivíduos estariam abastecendo uma residência com drogas, para, logo em seguida, realizar sua distribuição pelos bairros da capital.

Os radiopatrulheiros, imediatamente, deslocaram-se até o local, onde avistaram Jailson Ribeiro dos Santos, que ao notar a presença policial tentou empreender fuga, mas foi logo alcançado, sendo encontrado em posse do mesmo 330 gramas de cocaína, 2,5 quilos de maconha, 700 gramas de crack e duas balanças de precisão.

No momento da prisão, algumas pessoas se revoltaram, rebelando-se contra os militares que solicitaram apoio e conduziram o caso à Delegacia Plantonista Norte.

Na noite do sábado, 18, um estuprador, que foi identificado como Joaney Santos Meneses Silva, foi preso por radiopatrulheiros, logo após estuprar uma mulher e ser cercado pela população.

No momento da prisão uma outra vítima do sexo feminino apresentou-se aos policiais e informou também ter sido abusada sexualmente pelo suspeito, que pela situação já vinha amedrontando a população da localidade, inclusive cometendo furtos.

No domingo, além de ações de abordagens a veículos de passeio, de transporte coletivo e a transeuntes, o BPRp atendeu também uma ocorrência de perturbação do sossego no Bairro Rosa Elze, tendo que vim a conduzir a Delegacia Plantonista, para que fossem adotadas todas as medidas legais e administrativas, os suspeitos de nome: Franklin Alves de Assis, Ramon Victor Martins Ferreira, Albert Santos Henrique Júnior e Rosivaldo Alves Dantas.

Fonte e fotos: BPRP