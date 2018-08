Campeões celebram na seletiva para a WorldSkills em Aracaju

20/08/18 - 13:56:58

Emoção. Esse é o sentimento de todos que fizeram parte da seletiva para a WorldSkills que aconteceu entre os dias 14 e 17 de agosto em Aracaju. Participaram da competição quinze alunos de onze estados do Brasil em duas ocupações: Instalações Hidráulicas e Aquecimento e também Sistema Drywall e Estucagem. A classificação para a maior competição da educação profissional do mundo se deu entre quinze competidores de onze estados da Federação.

Durante toda a semana, os jovens serão desafiados a executar tarefas do dia a dia do trabalho das profissões que escolheram, dentro de alguns critérios, como prazos e padrões internacionais de qualidade. As seletivas da WorldSkills no Brasil vão até setembro e definirão os integrantes das 45 ocupações em que o País vai competir.

E agora vamos a lista dos medalhistas na seletiva para a WorldSkills:

Sistemas Drywall e Estucagem

– 1º Lugar: Luan Silva Braga (DF)

– 2º Lugar: Felipe Malec Camargo (PR)

-3º Lugar: Bruno Ethiel Corria Silva (SP)

Instalações Hidráulicas e Aquecimento

-1º Lugar: Raimundo Nonato Luz (RN)

-2º Lugar: Vitor Hugo Silva (MG)

-3º Lugar: Felipe Gazano Batista (SP)

Sobre a Worldskills

A WorldSkills reúne a cada dois anos jovens qualificados de todo o mundo, selecionados em olimpíadas de educação profissional de seus países, realizadas em etapas regionais e nacionais. Considerada a maior competição do mundo, os melhores alunos das Américas, Europa, Ásia, África e Pacífico do Sul disputam medalhas em modalidades que correspondem às profissões técnicas da indústria e do setor de serviço. A próxima edição da competição acontecerá em Kazan, na Rússia, em 2019.

Foto assessoria

Por Antonio Oviêdo dos Santos