Caravana de Valadares Filho avança pelo interior do estado

20/08/18 - 14:43:28

No seu segundo dia percorrendo o interior de Sergipe, a caravana da coligação ” Um Novo Governo para Nossa Gente” levando a mensagem de otimismo, esperança e renovação, marca da campanha de Valadares Filho e seus companheiros de chapa, a candidata a vice Silvia Fontes, e os candidatos ao Senado, Antonio Carlos Valadares e Henri Clay, vai conquistando a simpatia do povo.

Recebida com entusiasmo pela população local, a caravana visitou, neste domingo (19), a região do Baixo São Francisco, passando pelas cidades de São Francisco, Japoatã, Pacatuba, Ilha das Flores, Santana do São Francisco e Neópolis, onde foi encerrada a programação deste fim de semana.

Apesar de ser apenas o segundo dia do início, a campanha tem mostrado que vem tomando fôlego e ganhando, a cada instante, maior adesão por parte do povo, que revela decepção com o modelo da gestão do atual governo de Sergipe, e prefere apostar no novo para mudar a realidade do estado, hoje um dos mais violentos e que ostenta um dos menores índices de crescimento econômico do país. “A gente acredita que as coisas precisam mudar. Sergipe precisa voltar a ter segurança, a ser um estado pacato tranquilo, que oferecia oportunidades aos seus filhos”, diz o aposentado Arnaldo Santis, 76, apostando em Valadares Filho para resgatar a história de sua terra.

E é justamente a mudança que promete os candidatos da coligação ” Um Novo Governo para Nossa Gente”. É o governo, da transformação, da mudança que Valadares Filho tem propagado por toda Sergipe. “Nossa disposição é a de fazer as transformações que nosso povo quer. É garantir a segurança, a saúde, a educação. É respeitar nossa gente”, afirmou o candidato, otimista com o crescimento da sua campanha e confiante que o povo de Sergipe está aderindo ao seu projeto de mudança.

No sábado (18), a mensagem da coligação ” Um Novo Governo para Nossa Gente” foi difundida pelos municípios de Arauá, itabaianinha, Tobias Barreto, Poço Verde e Simão Dias, terra da família Valadares, onde a carreata ganhou força e invadiu as ruas da cidade num clima de festa.

Foto Alex Cordeiro

da assessoria