20/08/18 - 10:33:32

Chef Danila Duarte participará do Sabor em Jogo desta terça, 21/08. A chef do Dona Divina, representará Sergipe disputando a vitória com mais dois concorrentes.

O Sabor em Jogo Brasil, desta terça, 21 contará com a participação da chef de Sergipe Danila Duarte. A responsável pelos sabores do restaurante Dona Divina busca a vitória no episódio da terceira semana do programa que estreou dia 06 de agosto e é exibido de segunda a sexta, a partir das 19h, no GNT.

Com trinta episódios, o Sabor em Jogo comandado pelo chef André Mifano, traz um formato diferente do que estamos acostumados a esperar de um programa que envolva culinária. De acordo com Mifano, trata-se de um game-show que não se restringe ao paladar dos pratos preparados pelos participantes. É também um teste de conhecimentos específicos sobre cozinha, de história a técnicas.

Para avaliar os participantes – são três a cada dia com um vencedor – o cozinheiro-apresentador tem ao lado dele a sommelière de cerveja Carolina Oda e Andressa Cabral, dona do Meza Bar, no Rio. A disputa se encerra em único episódio temático, com a revelação do campeão no fim de cada programa.

Segundo a Chef Danila, que possui 20 anos de experiência gastronômica a participação no Sabor em Jogo exige mais que criatividade e domínio de receitas. “Percebi que para vencer é preciso além de criatividade, habilidade e perspicácia, pois é um game muito abrangente e os concorrentes são fortíssimos”, destaca. Entretanto, a participante se diz confiante: “Será uma disputa difícil, mas não estou de brincadeira, vim pra ganhar! Quero que as pessoas conheçam Sergipe e todo o meu trabalho e projetos.”, profetizou Danila.

foto: Aimé Rezende

Por Isabela Raposo