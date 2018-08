CUT promove sábado de formação sindical no Sertão de Sergipe

20/08/18 - 14:38:48

Por: Iracema Corso

Conhecimento compartilhado, diálogo e muito debate. O Auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Glória sediou no último sábado (18/8) o 2º Módulo do Curso de Formação Sindical da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), das 8h da manhã às 16h.

O presidente da CUT/SE, Rubens Marques, o professor Dudu, participou do curso organizado pelo secretário de Formação da CUT/SE e vice-presidente do SINTESE, Roberto Silva. “A CUT está regionalizando a formação e essa é uma forma de dialogar mais de perto com os trabalhadores. Assim, atingimos um público maior e com mais pluralidade, reunindo trabalhador rural, da cidade, do serviço público e do serviço privado”, observou o professor Dudu.

Em Glória, a formação reuniu lideranças sindicais dos municípios de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre, Gararu, Itabi, Graccho Cardoso, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Cumbe, Feira Nova e Nossa Senhora Aparecida.

Sobre a formação, o presidente da CUT/SE destacou: “A síntese do debate que realizamos neste módulo é que os trabalhadores compreenderam os limites do movimento sindical, daí a necessidade de ampliar o debate para a esfera política. A formação sindical em todo momento se cruzava com a formação política. Aproveitamos para quebrar o tabu de que o movimento sindical não pode fazer avaliação política, quando uma coisa está imbricada na outra”.

Foto assessoria