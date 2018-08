Depois da reação de Valadares, Fábio diz que apoia senadores da coligação

20/08/18 - 15:54:25

Pré-candidato a deputado federal, Fábio Henrique (PDT), posto no Instagran uma foto ao lado do senador Valadares (PSB), do pré-candidato a governador pelo PSB, Valadares Filho, e a candidata à vice na coligação PSB/PDT, Silvia Fontes, dando explicações sobre sua posição em relação ao voto na composição que integra, e a do seu partido.

– Para que não haja qualquer dúvida, eu e todos os membros do PDT votamos no senador Valadares 404. Não vamos entrar no jogo dos adversários, disse Fábio Henrique, desfazendo a informação de que ele votaria em André Moura (PSC), número 200.

Fábio diz ainda que “o senador Valadares é um homem sério, ético e um grande senador de Sergipe e do Brasil. O PDT apoiará os candidatos a senador da nossa coligação”.

Posição de Valadares – Fábio Henrique publicou posição diferente depois que o senador Antonio Carlos Valadares (PSB), candidato à reeleição, publicou que não gostou das declarações feitas pelo presidente do PDT e pré-candidato a deputado federal Fábio Henrique, que durante um evento realizado neste final de semana, em Nossa Senhora do Socorro, declarou apoio à pré-candidatura de André Moura (PSC) ao senado”.

Segundo Valadares, “essa decisão individual de Fábio Henrique em apoiar André Moura se contrapõe à aliança firmada entre os nossos partidos; e a sua gravidade ainda mais se acentua pelo fato de Fábio Henrique ser presidente de um partido que indicou na composição da chapa majoritária o nome da deputada Sílvia Fontes, sua esposa, como candidata a vice”.

Também nas redes sociais o senador Valadares escreve lembrando que “a indicação do presidente da OAB, Henry Clay para compor, em nome da aliança, a chapa majoritária como candidato a senador harmoniza-se com os princípios que sempre defendemos como a ética, a renovação, o fortalecimento dos partidos e a coerência no combate à corrupção e às investidas contra a liberdade e as desigualdades sociais. Este sim, é o candidato ao Senado com quem temos compromisso”.

Ao finalizar, Valadares deixou claro que o agrupamento indicou dois nomes como pré-candidato ao senado e o outro nome é do advogado Henri Clay Andrade.