DIVERSIDADES CAPELA SÃO DESTAQUES NO I FESTIVAL DE INVERNO

20/08/18 - 13:52:45

No último fim de semana, sábado (18), e domingo (19), ocorreu o I Festival de Inverno com o tema: “Clima, sabores, e amores- o sertão e seus encantos”. O evento é uma organização do grupo Líder- muda Sertão, e envolve os nove municípios do Alto Sertão sergipano, tendo como objetivo apresentar atrações artísticas e culturais, além de expor as riquezas gastronômicas e artesanais de cada cidade.

Durante o evento, o município de Capela foi o destaque ao apresentar suas diversidades culturais, alguns dos seus artistas locais, como a banda de Pifano e a banda Correia de Oito Baixos, e sobretudo, ao brindar o público com a Cachaçaria Rainha dos Tabuleiros, em evidência em todo estado de Sergipe.

Para a secretária adjunta de governo de Capela, Marleide Oiveira Santos Melo, a participação do município em um evento como este foi muito importante. “Pudemos neste evento, além de apresentar a nossa cidade, trazer visibilidade para os nossos produtos, arte, cultura e gastronomia. O evento foi uma porta aberta para os nove municípios que compõem o alto sertão e principalmente para Capela. Escolhemos a cachaça para representar nosso o stand porque a base de nossa economia sempre foi a cana-de-açúcar”, pontuou, Marleide.

Lucas Lamonier, um dos organizadores do Evento, também comentou a importante participação do município de Capela “O stand de Capela foi o mais visitado, principalmente por causa da cachaçaria Rainha dos Tabuleiros. Uma cachaça de qualidade, muito bem apresentada, que precisa se consolidar como uma marca do nosso estado”, afirmou.

Já Dilton Silva Rocha, advogado e filho do produtor da cachaça Rainha dos Tabuleiros, o senhor Dilton Rocha, enfatizou que o evento foi uma forma de divulgação e incentivo. “Este foi um evento muito importante, pois tivemos a oportunidade de apresentar nossos produtos. Demos visibilidade a nossa cachaça, uma iguaria de nossa cidade, feita com muita qualidade”, disse Dilton Silva.

Por Egicyane Lisboa