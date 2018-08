Dr. Gonzaga busca capacitação para atendimento de vitimas de parada cardiorrespiratória

20/08/18 - 13:25:37

A parada cardiorrespiratória é uma das principais causas de mortes no Brasil e no mundo. Nesses casos, para cada minuto em que a vítima deixa de receber a ressuscitação cardiopulmonar, ela perde 10% de chance de sobrevida.

Foi a partir desse cenário que o vereador Dr. Gonzaga (MDB) apoiou o Projeto Salve, uma iniciativa da Sociedade Médica Brasileira (Somese), em parceria com o Samu, o Corpo de Bombeiros e a Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE), que tem como objetivo ensinar pessoas leigas a reconhecer os sintomas de uma parada cardiorrespiratória, e agir imediatamente, prestando uma primeira assistência, antes mesmo da chegada do socorro especializado, o que pode ser vital para salvar a vida da vítima.

“A parada pode ser ocasionada por infarto agudo do miocárdio, doenças cardiovasculares, arritmias e derrame cerebral (AVC), e também pode ocorrer por engasgos, afogamento, uso de drogas, intoxicações e acidentes”, explicou o vereador, que também é médico.

De acordo com os especialistas no assunto, mesmo em situações de atendimento ideal, o tempo é uma variável importante, que pode determinar a morte ou a vida do paciente.

Essa é uma preocupação de Dr. Gonzaga desde o seu primeiro mandato como vereador, em 2005, quando aprovou na Câmara a Lei nº 3.333, que obriga os estabelecimentos e locais públicos ou privados de grande concentração de pessoas a ter pessoal treinado em suporte básico de vida, e possuir, no mínimo, um desfibrilador automático externo.

Por Evanice Filha

Foto Gilton Rosas