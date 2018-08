ELIANE DESTACA A LEALDADE DE BELIVALDO AO PROJETO DE DÉDA

Eliane destaca lealdade de Belivaldo ao projeto político iniciado por Déda e reafirma o apoio da coligação a Lula

Candidata à vice-governadora na chapa do governador e candidato à reeleição Belivaldo Chagas (PSD), a petista Eliane Aquino afirmou que a coerência política do chefe do executivo estadual foi decisiva para aceitar o convite de compor a majoritária governista.

“Em 2014, no momento em muitos mudaram de lado e deixaram nosso grupo achando que o Partido dos Trabalhadores não iria sobreviver, Belivaldo foi firme ao se negar a apoiar Marina e depois o Aécio Neves, se manteve junto a nós e apoiou a presidenta Dilma, ao contrário dos oportunidades que mudam de lado conforme as conveniências pessoais”, declarou Eliane, ao discursar em ato político da coligação Pra Sergipe Avançar, realizado neste sábado (18) em Riachão do Dantas.

Ao lado do governador Belivaldo e de Simone de Dona Raimunda, anfitriã do encontro – que envolveu centenas de lideranças políticas locais e de outros municípios do Centro-Sul -, Eliane Aquino destacou que Belivaldo sempre deixou clara sua posição política e as ideais que defende, tendo se colocado, sempre, ao lado do povo e leal ao projeto político iniciado por Marcelo Déda.

“Em vários me questionei se deveria falar em Déda nesta campanha, considerando que ele não está mais aqui. Mas aí, ao conversar com as pessoas, eu percebo que precisamos sim falar das pessoas que são referência para nós e as quais carregaremos até o último dia de nossas vidas. E o Marcelo, assim como o presidente Lula, nos deu régua e compasso. Todos sabem de onde ele veio, o que construiu e qual foi sua luta, que sempre foi defender os interesses do povo”, disse Eliane.

A candidata à vice-governadora afirmou, ainda, que, em memória à história de Marcelo e para dar continuidade ao trabalho iniciado por ele para melhorar a vida dos sergipanos, aceitou ser a vice de Belivaldo, “pessoa a quem Déda sempre se referiu com muito respeito e admiração pela lealdade demonstrada em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis e decisivos”, destacou Eliane.

Segundo a parceira de chapa de Belivaldo, a coligação Pra Sergipe Avançar vai lutar para eleger os candidatos a cargos majoritários e proporcionais do bloco governista e, também, para eleger a chapa presidencial de Lula e Fernando Haddad.

“Esse governo federal, que tanto tem prejudicado Sergipe, aprovou uma emenda constitucional que congela os investimentos do país na área social por 20 anos, ou seja, os recursos destinados à saúde, assistência, educação, agricultura serão os mesmo em todo esse período. E vocês sabem o quanto o governo Lula investiu nessas áreas, assim como também os governos de Marcelo Déda, e tudo isso está sendo destruído pelo governo Temer, afetando diretamente cada um de vocês”, pontuou.

Assim como fez Belivaldo em seu discurso, Eliane aproveitou o contato direto com a população de Riachão do Dantas para ressaltar a importância da participação de toda sociedade no processo eleitoral, alertando para os riscos de não votar e deixar que elegam governantes que não estejam preparados para governar o nosso Estado e o nosso país.

Participaram, também, da reunião em Riachão do Dantas, o deputado federal Fábio Reis; o ex-deputado Márcio Macêdo, o ex-secretário Jorge Araújo e Benedito Figueiredo; os ex-prefeitos Zé Lopes e Ivan (Riachão do Dantas) e Marli Barreto (Tobias Barreto); os vereadores Abraão (Simão Dias), Albertino, Júnior Lopes, Luciano e Lucivaldo (Riachão) e Neudo Cardoso (Pedrinhas), além do sindicalista Chacrinha, da liderança Gilton Freire, do candidato a deputado estadual Sidclei e moradores da região.

Antes de chegarem ao município de Riachão do Dantas, Belivaldo e Eliane e os candidatos a senador da coligação Pra Sergipe Avançar, Jackson Barreto e Rogério Carvalho, participaram de um almoço-reunião, em Santa Luiza do Itanhy, com lideranças políticas do município e da região Sul, a convite do ex-prefeito Adauto Amor e sua esposa Valdijane.

Na ocasião, o governador aglutinou novos apoios ao seu projeto de reeleição, passando a contar com o apoio de vereadores e ex-vereadores do município e de importantes lideranças locais.

Estiveram junto a Belivaldo e Eliane o deputado federal Fábio Mitidieri e o estadual Luiz Mitidieri; a candidata a deputada estadual, Maísa Mitidieri; os vereadores Pedro de Beata, Nias Bonitão, Ademir e Alberto Costa, além dos moradores do município.

