Emília convoca mulheres para ocupar seus espaços na política

20/08/18 - 06:31:12

Em entrevista concedida ao programa Anchieta Comunidade, pela Anchieta FM 105.9, na manhã deste sábado, 18, a defensora pública e vereadora, Emília Corrêa (Patriota), falou sobre a importância do empoderamento feminino e a participação das mulheres na política.

“Tenho acompanhado com alegria o crescimento de muitas mulheres, especialmente em funções cujo esforço é individual, a exemplo de concursos públicos, o que mostra a competência das mulheres. No entanto, vejo que quando o assunto são os espaços políticos, nós que somos 52% do total de eleitores, temos muita dificuldade, tanto que foi preciso regulamentar em lei cotas para a participação feminina nos partidos e fundos partidários”, ressaltou.

A parlamentar pediu união e que as mulheres ampliem seu olhar para esse espaço e percebam que são capazes de enfrentar disputas políticas.

“Nós precisamos parar com essa disputa interna, parece que estamos sempre competindo umas com as outras quando na verdade precisamos nos unir. Mulher precisa aprender a votar em mulher, não pelo gênero mas por acreditar que somos capazes e estamos preparadas para ocupar também esse espaço”, pontuou.

Questionada sobre o pleito deste ano, Emília que é candidata a Deputada Federal por Sergipe falou sobre o grande desafio que é concorrer a essa eleição.

“Eu poderia já estar encerrando minha carreira política, mas decidi encarar esse desafio e é uma ceara muito grande e muito difícil, mas eu acredito que posso ser a primeira Deputada Federal mulher de Sergipe, eleita legitimamente pela vontade do povo”, concluiu.

Ascom