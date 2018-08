EZEQUIEL: APROXIMAÇÃO NOSSA A SILVANY É FAKE NEWS DE SUKITA

20/08/18 - 05:51:04

“O povo de Sergipe, através da imprensa, já deve ter a percepção do ser humano que é Sukita! Não existe nada parecido em nosso Estado, na nossa política. Um cidadão que acumula processos e condenações na Justiça, que alimenta uma série de inimizades e que tem uma mente ativa apenas para produzir o mal e promover seus interesses. Não é verdade que o nosso grupo está se aproximando da prefeita. Isso é mais um fake news de Sukita”.

Com este depoimento, o ex-prefeito Ezequiel Leite (PR) vem a público para desmentir o boato de que seu agrupamento estaria se aproximando, politicamente, da prefeita Silvany Sukita. Ezequiel reforça seu compromisso com o líder do Congresso Nacional, deputado André Moura (PSC), para o Senado Federal e com Eduardo Amorim (PSDB) para o governo do Estado, mas ressaltou que não sobe no palanque da prefeita, que também está apoiando os candidatos da oposição.

“Silvany tem sido responsável por uma gestão desastrosa para Capela. Nosso município tem assistido todos os indicadores caírem por falta de uma boa administração. O povo está sofrendo! Por questões de ordem pessoal, Sukita rompeu com a ex-exposa e agora inventou de ser oposição também. É um direito que assiste a ele, mas isso não significa que nós vamos nos aproximar da prefeita. Continuamos na oposição em Capela, longe de Silvany e ainda mais distante de Sukita”, concluiu Ezequiel Leite.

Por Habacuque Villacorte