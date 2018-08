INCÊNDIO NO ATACADÃO CAUSA FERIMENTOS LEVES EM 3 PESSOAS

20/08/18 - 22:12:46

O supermercado Atacadão, localizado na BR-235, sofreu um incêndio por volta das 18:30 horas desta segunda-feira (20). O alarme do supermercado disparou e várias pessoas saíram às pressa. À noite, a Central de Regulação de Urgência (CRU), através de nota, informou que foi acionada para atendimento a vítimas de um incêndio no depósito ddo Atacadão no bairro Capucho, em Aracaju.

A CRU encaminhou para o local uma Unidade de Suporte Avançado (USA), uma Unidade de Suporte Básico (USB) e duas motolâncias para atendimento às vítimas. Todas foram encaminhas para os hospitais. Um deles, de 32 anos, teve queimor na região torácica e foi removido para o Hospital Gabriel Soares.

Outro, de 30 anos, sexo masculino, consciente, apresentando desconforto torácico. Removida para o Hospital Gabriel Soares. E o terceiros, de 20 anos, sexo masculino, consciente, apresentando tosse e dor abdominal. Recusou remoção.