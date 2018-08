INSTITUTO GBARBOSA ABRE SELEÇÃO PARA PROJETO EM ARACAJU

20/08/18 - 11:08:58

O Instituto GBarbosa (IGB), braço de responsabilidade social da bandeira GBarbosa, abre duas vagas de emprego para Aracaju/SE. O novo projeto do IGB tem o propósito de promover a qualidade de vida de pessoas na terceira idade.

Prestes a ser lançado, o projeto inicialmente abre oportunidades para anfitriã, que atuará na recepção de uma sala multiuso para idosos, e para auxiliar de serviços gerais. Em ambas as vagas os pré-requisitos são ter 2º grau completo e habilidade para relacionar-se com pessoas com iniciativa e dinamismo. Além do salário compatível com as funções, o IGB oferece assistência médica e odontológica, vale transporte e refeitório.

O horário de trabalho será de segunda à sexta, das 8h às 18h, com pausa para almoço. Para concorrer, os candidatos devem enviar currículo até o dia 26 de agosto para o e-mail: faleconosco@gbarbosa.org

Por Shirley Vidal