LARANJEIRAS: APÓS SER CONDENADO PELO TRE, PREFEITO É ABSOLVIDO

20/08/18 - 14:31:46

O prefeito de Laranjeiras, Paulo Hagembeck, foi absolvido na última quinta-feira (16) da condenação eleitoral, apos sua defesa conseguir junto ao Tribunal Superior Eleitoral, anular a condenação.

A justiça eleitoral havia cassado o diploma do prefeito. A decisão do foi de que “o TRE/SE, por maioria de cinco votos a dois, proveu o RCED para declarar Paulo Hagenbeck inelegível, bem como cassar seu diploma e de Suely Nascimento Alves, vencedores do pleito majoritário de Laranjeiras/SE em 2016 com 50,18% dos votos, com base em inelegibilidade superveniente”.

A decisão do TSE diz que “trata-se de recurso especial interposto por Paulo Hagenbeck e Suely Nascimento Alves, vencedores do pleito majoritário de Laranjeiras/SE em 2016, contra acórdãos proferidos pelo TRE/SE”.

Veja parte da decisão:

Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 637.485, “no âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança jurídica para regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição” . […]

(REspe 550-80/MG, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7/12/2017) (sem destaques no original)

Na espécie, é indene de dúvida que a sentença de improcedência da ação anulatória, revogando a liminar anterior e restabelecendo os efeitos da rejeição de contas públicas do recorrente, foi proferida em 8/11/2016, portanto, após a data do pleito.

Consequentemente, impõe-se a reforma do aresto recorrido.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos do RCED, nos termos do art. 36, § 7º, do RI-TSE.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 16 de agosto de 2018.

MINISTRO JORGE MUSSI