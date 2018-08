NÚCLEO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA FUNESA FORTALECE PESQUISAS

20/08/18 - 14:15:54

Atividade desenvolve estudos no campo da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Visando o fortalecimento das pesquisas de relevância para o SUS (Sistema único de Saúde) em Sergipe, o Núcleo de Produção Científica – NPC vinculado à Coordenação de Pós-Graduação da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) desenvolve seus trabalhos com novas linhas de estudo, apresentando dados que contribuirão para a tomada de decisão sobre as políticas públicas de saúde estaduais. O objetivo do NPC é fomentar a produção científica no campo da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

De acordo com a coordenadora do Núcleo e especialista educacional, Tânia de Jesus, os estudos abordam duas linhas de pesquisas: a primeira é a realização um diagnóstico sobre o quantitativo de auxiliares de enfermagem que não possuem a formação técnica para que, ao fim da pesquisa, o NPC faça um retrato da situação atual desses profissionais, possibilitando a oferta de cursos de Técnico em Enfermagem, o que gera a qualificação desses técnicos. Já a segunda é referente à seleção promovida pelo Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), constante no Edital nº 10, de 23 de julho de 2018, que convida as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde e as Instituições de Ensino Superior a participarem, submetendo projetos de pesquisa para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde/Interprofissionalidade).

“Essa segunda linha de pesquisa busca mudanças curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para todos os cursos de graduação na área da saúde, considerando estratégias alinhadas aos princípios da interprofissionalidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade como fundamentos da mudança na lógica da formação dos profissionais e na dinâmica da produção do cuidado em saúde. A iniciativa também consiste na qualificação dos processos de integração ensino/serviço/comunidade, de forma articulada entre o SUS (Sistema único de Saúde) e as instituições de ensino, com o objetivo de promover a Educação Interprofissional (EIP) e as Práticas Colaborativas em Saúde”, explica Tânia.

Coordenadora adjunta do projeto e especialista em Políticas Públicas e Educação em Saúde, Kenya Mendonça informa que também fazem parte dos objetivos centralizar a produção científica no âmbito do SUS de Sergipe; viabilizar estratégias que facilitem a participação dos profissionais da Funesa, Fundação Hospitalar de Saúde, Parreiras Horta e SES no desenvolvimento de pesquisas científicas; assegurar o apoio pontual de profissionais com expertises que superem as habilidades e competências dos membros do Núcleo para as necessárias intervenções nos projetos e na execução das pesquisas; propor temáticas de pesquisas para execução ou submissão à gestão da Funesa, SES e demais Fundações; possibilitar a execução de pesquisas científicas demandadas pela gestão da Funesa; FHS; Parreiras Horta e/ou SES.

Ainda segundo Kenya, o NPC atua com a pesquisa de ‘Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde’, envolvendo os eixos de Diagnóstico e Avaliação de formação e qualificação para o SUS; Avaliação e Desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde no SUS; Diagnóstico e avaliação das práticas de educação popular em Saúde no Estado de Sergipe; Avaliação do impacto do controle social na Política de Educação Permanente e outras Políticas Públicas em Saúde; Diagnóstico e avaliação da qualidade da gestão no SUS; e Diagnóstico e avaliação trabalhista relacionada à inserção do trabalhador de Saúde. “Além desses estudos, também avaliamos vertentes de pesquisas relacionadas a outras linhas”, afirma.

Atuante desde 2014, o NPC, em sua composição, prevê a participação de trabalhadores vinculados à Funesa, Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) e Secretaria de Estado da Saúde (SES). Devido ao trabalho, o Núcleo convida os profissionais dessas instituições, que tenham interesse em participar, a entrarem em contato através do e-mail pos.graduacao@funesa.se.gov.br para a formalização da adesão.

Fonte e foto assessoria