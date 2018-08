PDT EMITE NOTA E REAFIRMA APOIO À CHAPA COM O PSB

20/08/18 - 20:53:55

Em nota divulgada nesta segunda-feira (20), a Comissão Executiva do Partido Democrático Trabalhista (PDT) reafirmou o apoio à chapa majoritária completa aprovada na Convenção Regional, realizada no dia 3 de agosto, tendo como governador Valadares Filho (PSB) e vice-governadora Sílvia Fontes (PDT); para senadores Henry Clay (PPL) e Antonio Carlos Valadares (PSB).

Explica, sobre o vídeo publicado nas redes sociais, com o pronunciamento do presidente regional do PDT e candidato a deputado federal, Fábio Henrique, que “a referida postagem se restringe apenas a um grupo que, em determinada área de Socorro, apoia a outros candidatos; não sendo a representatividade do apoio unificado do PDT”.

E conclui: “o PDT reforça o apoio integral e irrestrito aos candidatos ao Senado da coligação: Antonio Carlos Valadares e Henry Clay Andrade; e em prol do candidato a Governo da verdadeira mudança, Valadares Filho”.