PM REALIZA OPERAÇÃO DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS

20/08/18 - 17:01:15

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Radiopatrulha, realizou na madrugada desta segunda-feira, 20, uma operação de combate ao tráfico de drogas na capital, que resultou nas apreensões de cinco armas de fogo, sendo duas escopetas calibre .12 e três revólveres calibre .38; além de 32 munições, uma quantidade significativa de drogas e duas balanças de precisão. Durante as ações, desencadeadas em diversos bairros de Aracaju, cinco suspeitos foram mortos em confrontos com os policiais.

A operação iniciou no Bairro Cidade Nova, zona norte da capital, quando os militares foram recebidos a tiros, por cerca de dez indivíduos suspeitos. De imediato, houve o revide à agressão e durante o confronto três suspeitos que respondiam pelos crimes de tráfico e homicídio foram alvejados e encaminhados ao Hospital de Urgência, onde vieram a óbito.

Em seguida, na zona sul, no Bairro Santa Maria, os policiais da Radiopatrulha foram surpreendidos por quatro homens suspeitos, que não se submeteram a ordem de abordagem e correram efetuando diversos disparos na direção dos militares. Durante o confronto, Luiz Fernando Cristóvão da Silva, que estava em poder de um revólver calibre .38 com seis munições, das quais cinco foram deflagradas, foi atingido e veio a óbito no local.

Na mesma operação, os policiais foram informados sobre um homem que ostentava uma arma de fogo em via pública, no Jardim Centenário. Com a aproximação da viatura, Gildasio de Jesus Andrade efetuou três disparos contra os militares que revidaram. Durante o confronto ele foi atingido e também veio a óbito. Posteriormente, a PM confirmou que o suspeito respondia pelos crimes de homicídio e roubo.

Fonte PM/SE