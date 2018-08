PRÊMIO JOÃO RIBEIRO CONTINUA COM AS INSCRIÇÕES ABERTAS

20/08/18 - 13:02:48

Faltam 27 dias para o encerramento das inscrições

Contagem regressiva para bolsistas, pesquisadores,jornalistas, comunicadores, inventores e empresários em atividades científicas e tecnológicas inovadoras. Asinscrições serão encerradas no dia 17/09/2018.

As inscrições e entrega das propostas online serão até o dia 17/09/2018. Já a entrega da proposta impressa na Fapitec deverá ser feita até dia 18/09/2018.O edital do 10º Prêmio João Ribeiro está disponível no site:www.fapitec.se.gov.br.

Mais informações o contato pode ser feito com as Coordenações dos Programas PROCIT E PROINT pelo telefone: 3259-3007.