PROFESSOR JOSSIMÁRIO É O CANDIDATO AO SENADO MAIS JOVEM

20/08/18 - 10:06:00

O professor Jossimário Mick (PSOL) candidato ao senado fez uma explanação na manhã desta segunda-feira (20) e falou de seu projeto político e disse lamentar que em algumas pesquisas seu nome não foi incluído para apreciação do eleitor.

Candidato ao senado mais jovem do Brasil, o professor disse que é preciso uma renovação e que por isso resolveu colocar seu nome à disposição do partido para disputar uma vaga ao senado.

O professor defende que os projetos apresentados ao senado, sejam primeiro, analisados junto com a sociedade e não da forma como vem acontecendo, ou seja, o parlamentar apresenta aquilo que ele acredita e que muitas vezes não vai de encontro com os anseios da população.

Ainda durante a entrevista, Jossimário se mostrou satisfeito com os resultados das últimas pesquisas onde ele aparece à frente de nomes que já se destacavam nos meios políticos por prestarem serviços, já que como professor, dedica seu tempo com exclusividade ao trabalho.

Jossimário atua há 13 anos como professor em comunidades ribeirinhas e interiorana de Sergipe, tal como na capital Aracaju. Idealista, tem alunos de Indiaroba a Canindé do São Francisco; ao seu lado, a grande juventude sergipana. Nascido de mãe solteira, empregada doméstica, já bem cedo conheceu as dificuldades que a falta de oportunidade pode causar à nossa juventude. Desde o tempo de estudante está envolvido nos movimentos sociais, período esse em que presidiu a ONG científica Clube Estudantil de Geologia Amadorista de Sergipe – CEGAS, no Colégio Atheneu.

Nessa oportunidade esteve presente em congressos nacionais e internacionais em contato com grandes cientistas das mais diversas áreas do conhecimento. Estudou no Conservatório de Música de Sergipe e por muitos anos foi músico da SECBanda que muito orgulhou e orgulha nosso povo. Integrou o côro da Osquestra Sinfônica de Sergipe, foi bolsista do côro Sinfônico da UFS. Também, estudou na Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão e lá fez parte da diretoria do Grêmio Estudantil; formou-se Técnico Agrícola. Estagiou na EMBRAPA e acompanhou experimentos agropecuários nas fazendas de Nossa Senhora das Dores e Frei Paulo.

Apicultor, prestou consultoria ao SEBRAE nos cursos de apicultura em diversas cidades. Possui duas licenciaturas em Letras (Português/Inglês – Português/Espanhol) e bacharelado em Secretariado Executivo Universidade Federal de Sergipe. Pós-graduado pela Universidade Tiradentes, possui um currículo apreciável na Plataforma Lattes, com participação em pesquisas científicas e publicações de artigos.

Participou como instrutor das ações de Qualificação Profissional do Projeto PLANTEC-BA, no âmbito do PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS do curso de Empreendedorismo. Entrou no Serviço Público em 2014 e atua como Agente Federal – Porto de Suape – na Fiscalização Internacional no VIGIAGRO do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que concilia como professor de Língua Inglesa concursado na rede pública de Pernambuco. Sua trajetória, sua experiência e conhecimentos nas mais diversas áreas o habilita a ocupar uma vaga no Senado Federal em 2018 pelo PSOL com apenas 35 anos.

Com informações da APS Aracaju