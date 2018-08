Programa Mãos que Ajudam promove casa aberta de serviços gratuitos a população

20/08/18 - 10:45:02

Em mais uma ação social o Programa Mãos que Ajudam promove no dia 25 de agosto (sábado), das 8h às 13h, na rua Porto Alegre, N° 147, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, em uma das alas da Igreja de Jesus Cristo do Santos dos Últimos Dias, uma casa aberta de serviços comunitários voltados para a saúde e outras assistências.

Os Serviços ofertados são Orientações Jurídicas (Direitos Humanos, da mulher, da pessoa idosa, infância, Adolescência e Juventude), Massagem, Fisioterapia, Auriculoterapia, Reiki, Teste da HIV, Sífilis, Hepatite B e C, Corte de Cabelo, Audiometria, Fonoaudiologia, Consulta com Clínico Geral, Aferição de Pressão e outros.

Pelo terceiro ano consecutivo essa ação comunitária trabalha na área da saúde. Em 2016 houve visitas domiciliares em parceria com a Prefeitura de Aracaju para prevenção da Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus. Em 2017 também houve casa aberta para serviços como Exame de Sangue, Teste de Hepatite B e C, Sífilis e HIV, Glicemia e Aferição de Pressão, todos gratuitos.

Em 21 de abril deste ano, no feriado de Tiradentes, o Pragrama Mãos que Ajudam também realizou ações na área da educação. Foram nove escolas assistidas, sete em Aracaju e duas em São Cristovão, onde os voluntários efetuaram trabalhos de capinagem, pinturas e outros. A ação esse ano também ajudou pessoas em situação de rua, distribuindo alimentos e agasalhos.

Os Mãos que Ajudam é um projeto internacional da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias criado no Brasil. Ao longo dos últimos 17 anos, já atendeu mais de 1,5 milhão de pessoas e contou com a participação de cerca de 3 milhões de voluntários. O objetivo é melhorar o país por meio de ações comunitárias e solidariedade.

Texto: Leonardo Simões