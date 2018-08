ROSMAN: CONCURSO PARA DELEGADO SERÁ REALIZADO

20/08/18 - 07:12:42

O secretário de planejamento, orçamento e gestão, Rosman Pereira, tranquilizou os inscritos para o concurso de delegado de policia civil de Sergipe, quanto a informação que foi divulgada neste final de semana nos sites e nas redes sociais de que o concurso poderia ser cancelado.

As informações eram de que por não atender o disposto na alínea “d” do inciso “III” do art. 6º da Lei n.º 2.778, de 28/12/1989, o Edital para o Concurso Público para a Polícia Civil (Delegado), poderá ser considerado nulo.

Rosman Pereira informou que “não há motivo para preocupação. Vimos que foi divulgado neste final de semana mas na verdade esta isenção foi extinta em 2009, portanto não há motivos para preocupação e o concurso será realizado dentro do previsto”, garantiu o secretário.

O secretário informou ainda que outros 54 aprovados no concurso da polícia civil serão convocados. Rosman disse que “na verdade o que ocorreu foi que esses candidatos que foram aprovados pediram para ficar no final da lista. Essa é uma situação que o próprio candidato precisa resolver, mas é preciso entender que foram chamados cem por cento dos aprovados nesse concurso”, explicou.

Ainda durante a entrevista, Rosman disse que o projeto para a solução dos problemas dos servidores da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) está pronto e já foi encaminhado para a Alese. “Esse projeto está pronto e para ser elaborado foram ouvidos uma comissão de servidores e todos os pleitos feitos por eles foram atendidos”, afirmou.