Valadares Filho faz primeiro ato de campanha em Aracaju

20/08/18 - 16:56:47

A partir das 18h caravana da coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente” percorre ruas do Bugio

Reequilíbrio das contas do estado foi o principal foco da entrevista que o candidato ao governo de Sergipe pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, Valadares Filho, concedeu, na manhã desta segunda-feira (20), a rádio Cultura AM de Aracaju, quando defendeu a boa gestão como principal remédio para recuperar a saúde financeira do governo.

A proposta do candidato para rearrumar as finanças do estado passa pelo “enxugamento da máquina administrativa, uma consciência mais eficiente da arrecadação – sem onerar o bolso do contribuinte- e despolitização da gestão estadual” são algumas das medidas defendidas por Valadares Filho como capazes de estruturar a situação financeira de Sergipe.

Satisfeito com a receptividade da sua campanha nas ruas, Valadares Filho disse sentir “muita alegria ver o povo sergipano abraçando nosso projeto de governo que resgata a esperança por dias melhores”.

Após a entrevista na rádio Cultura, o candidato rodou cerca de 80 quilômetros para prestigiar lideranças políticas do município de Lagarto, onde tomou café no mercado municipal. Como não podia deixar de ser, aproveitou a oportunidade para visitar o mercado e conversar com os comerciantes, fazendo questão de ressaltar que aquela era uma visita informal e que retornará a Lagarto para um ato oficial de campanha.

Mesmo sabendo que a administração do equipamento é de responsabilidade da prefeitura local, Valadares Filho ouviu atentamente as queixas de dona Kekê (batizada Laurinete), feirante há 35 anos, sobre o funcionamento do mercado. “Não temos mais a quem apelar, então quem sabe eleito ele olhe por nós”, falou a comerciante revelando a esperança.

Ainda em Lagarto, Valadares Filho concedeu entrevista a uma rádio local e manteve encontros com lideranças. À noite, a partir das 18h, faz seu primeiro ato de campanha em Aracaju, onde será realizada mais uma carreata da caravana da coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, que percorrerá as ruas do Bugio.

Matéria e foto produzida pela Coligaçã