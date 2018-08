JACKSON PERCORRERÁ O CENTRO AO LADO DE HADDAD E BELIVALDO

21/08/18 - 16:14:35

Nesta quarta-feira, 22, a partir das 15h30, o candidato ao senado, Jackson Barreto, estará percorrendo o Centro de Aracaju ao lado do vice de Lula, Fernando Haddad.

Haddad estará ao lado de Jackson, Belivaldo e com Eliane “para fortalecer o projeto que continuará mudando Sergipe e o Brasil. Nossa caminhada mostrará a força e responsabilidade do nosso grupo. Um grupo coeso, que pensa verdadeiramente no povo brasileiro. Nossa bandeira é a democracia. Contamos com a presença de vocês”, diz Jackson Barreto.