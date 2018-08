Amintas diz que foi enganado na CMA e avisa: ele não conhece minha coragem

21/08/18 - 12:40:43

Cabo Amintas faz mistério e afirma: “Eu não vou me permitir ser usado como moeda de troca”

Na manhã desta terça-feira, 21, o vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para criticar parlamentares da Casa Legislativa que, segundo Amintas, o enganaram e quiseram usá-lo como moeda de troca.

“Não vou me permitir ser usado, nessa campanha eleitoral, por poderosos que acham que podem negociar a gente de um lado pro outro. Se fui enganado por colega dessa Casa [Legislativa] e por pessoa próxima a um vereador dessa Casa, eu vou dizer o nome quando estiverem aqui. Eu olho nos olhos das pessoas quando tenho uma crítica a fazer. E o momento está chegando! Seria hoje mas, infelizmente, não estou visualizando nem o vereador que é parente do envolvido no esquema para acabar com a minha carreira política, nem o vereador que me utilizou como moeda de troca”, disparou.

Sem citar nomes, o parlamentar ressaltou sua revolta em ser usado por colegas de plenário e afirmou que considera deixar a vida pública.

“Não tenham dúvida de que tenho coragem de sair da política. Não nasci político, não gosto da politicagem que acontece aqui em Sergipe, não gosto de ser usado por colegas. Colegas que nos enganam, nos levam para conversas em período de eleições para nos enganar. Eu fui enganado, mas ele não conhece a minha coragem”, garantiu.

Cabo Amintas salientou, por fim, que não tem medo de represálias e se mantém firme diante de poderosos. Além disso, destacou que vai enfrentar os políticos enganadores do povo e que acham que podem usar pessoas como moeda de troca.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar

Foto: Evenilson Santana