AMO sorteia cinco pingentes de coleção exclusiva da Guadalupe joias

21/08/18 - 05:26:09

A Associação dos Amigos da Oncologia – AMO inicia nesta terça-feira, dia 21 de agosto, a venda de bilhetes para sortear cinco pingentes doados pela Guadalupe Joias. Os pingentes batizados de “Infinito Amor” possuem qualidade excepcional, alta durabilidade e brilho intenso. Foram confeccionados em prata de lei 925, em ouro 18 quilates e em diamante e ametista, de acordo com os padrões internacionais de qualidade. Cada joia tem valor estimado em R$ 2.500.

Para contemplar o valor real do pingente, a Associação vai realizar cinco sorteios seguidos. Será uma joia por sorteio e cada bilhete custará apenas R$ 10. A cada novo sorteio, 250 bilhetes serão confeccionados e distribuídos com os voluntários e/ou para venda na Associação. Ao final de cada etapa, a meta de 2.500 reais deverá ser alcançada. Todo o dinheiro arrecadado com os sorteios serão revertidos para ajudar na construção da nova casa de apoio.

JOIA COM AFETO

Pautada na solidariedade, a Guadalupe Joias promoveu anteriormente um desfile de joias para beneficiar especialmente a Associação e apresentou a mais nova coleção “Joia com Afeto” com o lançamento inédito de 30 pingentes (peças únicas e exclusivas) inspirados no infinito amor. O afeto presente em nossos corações se traduziu, portanto, na joia trabalhada na forma do infinito.

As curvas do Infinito Amor vão em busca, na joia, de uma causa e de uma esperança, trilhando rumo à gota de ametista, que simboliza a cura e a energia, com o brilho especial do diamante. Assim como a AMO, que ao defender uma causa há mais de duas décadas, alimenta almas com esperança e possibilita cura e energia buscadas por cada paciente acolhido na luta contra o câncer.

SOBRE A JOALHERIA

A Guadalupe Joias é uma joalheria autenticamente sergipana, criada há 30 anos, pela empresária Guadalupe Salgado para atender a um público extremamente exigente. Hoje, suas lojas estão presentes nos dois maiores shoppings centers de Sergipe, no Jardins e no RioMar.

A joalheria Guadalupe sempre investe em coleções inéditas e comercializa – presencial e virtualmente -, aneis, alianças, anel de formatura, brincos, brincos de noivas, colares, gargantilhas, pingentes e pulseiras. Para conferir os outros produtos exclusivos da joalheria, basta acessar www.guadalupejoias.com.br

Por Jeimy Remir