Capitão Samuel sobre drogas: cansei e ver pai e mãe sofrendo

21/08/18 - 09:41:02

Na manhã desta terça-feira, 21, o deputado Capitão Samuel, candidato à reeleição, concedeu uma entrevista para o radialista Luiz Dussantus, na Rádio Xodó FM, 101,5, da cidade de Estância. Na oportunidade o parlamentar falou sobre os seus trabalhos pela família Militar, pelos vigilantes e sobre o combate às drogas.

Durante a entrevista o primeiro assunto falado foi o trabalho de combate às drogas, onde o Capitão Samuel relatou como surgiu a idéia de iniciar esta luta. “Depois de 26 anos na polícia militar, cansei de ver pais e mães sofrendo com o problema das drogas. Depois disso comecei a fazer palestras para os jovens e crianças. Com o tempo a droga se alastrou, onde responde por 50% da criminalidade do país. Assim comecei esta luta, que nao vai parar”, afirma.

O horário da entrevista ficou aberto para perguntas dos ouvintes telefone, onde um dos questionamentos foi sobre o trabalho do parlamentar em prol dos Militares. Samuel relatou todos os trabalhos feitos pela polícia, entre eles o Código disciplinar, a PTS, Retae, entre outros.

Samuel ainda falou sobre o concurso público de soldado da Polícia Militar de 2018 e sobre a sua luta para não prejudicar os concorrentes com os problemas da banca da avaliação escrita, sobre os seus trabalhos pelos vigilantes públicos e privados, sobre porte de arma.

Fonte e foto assessoria