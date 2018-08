Manifestações folclóricas e concerto musical no Shopping Jardins

21/08/18 - 14:55:04

Ciranda de Roda e Parafusos de Lagarto e banda do 28º Batalhão de Caçadores apresentam-se nesta quarta-feira (22) no centro de compras em Aracaju (SE)

No dia em que o Brasil celebra o nosso rico folclore, o Shopping Jardins brinda o público com uma preciosa amostra da cultura popular sergipana e um lindo musical. Nesta quarta-feira (22), a partir das 17 horas, a banda do 28º Batalhão de Caçadores apresenta-se na Praça de Alimentação Jardins. O concerto será em homenagem ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, e o conjunto formado por músicos de alto nível técnico-artístico promete emocionar a todos com o seu repertório eclético.

Já a partir das 19 horas, o Shopping Jardins celebra o Dia do Folclore agraciando o público com duas belas apresentações na Praça de Eventos 1. Ao som da sanfona, zabumba e do triângulo, as simpáticas senhoras do grupo Ciranda de Roda, do município de Lagarto, prometem colocar todo mundo pra dançar no ritmo das tradicionais cantigas nordestinas.

Outra atração que promete emocionar o público é o Parafusos, também da cidade de Lagarto. Formado em 1897, o grupo conta com 22 integrantes e é o único do gênero em todo o mundo. Ao som da música de giro e embalados pela sanfona, a zabumba e o triângulo, os brincantes prometem um espetáculo singular com seus belos rodopios.

Os acessos ao concerto do 28º Batalhão de Caçadores e das apresentações folclóricas serão gratuitos. Basta chegar à Praça de Alimentação Jardins e à Praça de Eventos 1, curtir e se emocionar com estas expressões artísticas genuinamente brasileiras.

Dias do Folclore e do Soldado

O quê? Apresentações da banda musical do 28º Batalhão de Caçadores e dos grupos folclóricos Parafusos e Ciranda de Roda de Lagarto.

Quando? Quarta-feira, 22 de agosto. Concerto musical às 17h e manifestações folclóricas às 19h.

Onde? Concerto musical – Praça de Alimentação Jardins

Grupos folclóricos – Praca de Eventos 1

Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Sobre o Shopping Jardins

Inaugurado em 20 de novembro de 1997, o centro de compras administrado desde 2001 pelos grupos JCPM e NB Empreendimentos alavancou o desenvolvimento econômico e urbanístico do bairro Jardins, transformando-o em uma das áreas mais nobres de Aracaju (SE) e gerando 2 mil empregos diretos e 1 mil indiretos. Considerado o maior centro de compras indoor de Sergipe, o Shopping Jardins conta com 223 lojas, entre âncoras e satélites, distribuídas em um único piso de 62 mil m² de área construída. Ao mês, cerca de 1 milhão de pessoas visitam o empreendimento, que oferece um variado mix, incluindo megalojas, franquias renomadas, nove salas de cinema, duas praças de alimentação com 29 opções gastronômicas, restaurantes sofisticados e uma série de serviços que facilitam o dia a dia dos clientes.

