Mulher é baleada por PM em Duque de Caixas durante blitz

A costureira Vânia Silva Tiburcio, de 37 anos, foi baleada na dessa terça-feira (20) por um policial militar, durante uma blitz em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. O carro em que a vítima estava era conduzido pelo marido dela, Carlos Alberto Lopes, e havia sido roubado em abril, recuperado dias depois, mas a baixa no Detran ainda não tinha sido efetuada. Vania está internada em estado crítico no Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carma, em Duque de Caxias.

Segundo nota da Polícia Militar (PM), o veículo com a placa KQR-9943 ainda constava como roubado e por isso foi parado na blitz. Ainda segundo a PM, o disparo foi feito contra o carro porque o motorista “não obedeceu à ordem de parar e tentou fugir da equipe”.

Segundo o marido da vítima, eles estavam indo para a casa da mãe de Vânia, onde iriam passar a noite, para pela manhã seguirem até o posto de Detran para resolver a situação do veículo. Ele disse que o bairro onde moram em Duque de Caxias é considerado área de risco e, portanto, um local muito perigoso para sair de manhã cedo, por isso a decisão de dormir na casa da sogra.

O caso está na Delegacia de Homicídios, onde foi instaurado um inquérito policial. As armas dos policiais foram apreendidas vão passar por perícia.

