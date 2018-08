O Tempo Não Para- Marocas enfrenta a mãe para se casar com Samuca. Ela bate de frente com Dona Agustina para se tornar noiva do empresário

Samuca (Nicolas Prattes) pediu Marocas (Juliana Paiva) em casamento e, inclusive, falou com Dom Sabino (Edson Celulari), como se costumava fazer no século 19. Ao levar a questão para Dona Agustina(Rosi Campos), o pai da noiva ficou surpreso ao ouvir que sua esposa não concorda com o casamento. Agora, mãe e filha vão bater de frente por conta dessa diferença.

Marocas tenta convencer a mãe e dá vários argumentos, entre eles: “O Samuca vem de boa família, tem bom coração. É um homem nobre.” Mas para Dona Agustina de nada valem as qualidades do noivo diante de uma mãe, Carmen (Christiane Torloni), que criou o filho sozinha. É aí que elas entram em conflito: “Não casa”, diz Dona Agustina. “Caso!”, responde Marocas. Fonte/Foto: globo.com

21/08/18 - 21:07:07