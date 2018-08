PM prende suspeito e apreende adolescentes em Riachão do Dantas e Lagarto

21/08/18 - 13:03:53

Nessa segunda, 20, equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Sergipe (7º BPM) realizaram a prisão de Claudemir Cardoso dos Santos e a apreensão de dois adolescentes por grave ameaça e desacato nos municípios de Riachão do Dantas e Lagarto, na região centro-sul do Estado.

Em Riachão do Dantas, os militares do 7º BPM foram acionados por meio do telefone 190 sobre um indivíduo exaltado que ameaçava funcionários do hospital da cidade. No local indicado, os policiais também foram ameaçados por Claudemir Cardoso dos Santos, que precisou ser imobilizado, algemado e conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para que fossem tomadas as providências legais.

Já no município de Lagarto, a equipe da 1ª Companhia do 7º BPM foi acionada por populares sobre uma confusão entre dois suspeitos em posse de arma branca, na Travessa Limoeiro, no Centro da cidade. No ponto indicado, foram identificados dois adolescentes, que, exaltados, apontavam cada um, uma faca peixeira para o outro, e proferiam graves ameaças verbais. Os jovens foram apreendidos e conduzidos à delegacia da área para que fosse acionado o Conselho Tutelar e tomadas as medidas legais cabíveis.

Fonte e foto PM