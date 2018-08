Polícia Civil prende acusado de homicídio na cidade de Ilha das Flores

21/08/18 - 15:18:28

Homem é investigado por outros homicídios na região do baixo São Francisco

Nesta terça-feira, 21, policiais civis prenderam Maxuel Barbosa Moura, acusado de ser um dos autores do homicídio que vitimou Lucas Honorato no povoado Brejão, município de Brejo Grande, em abril deste ano.

A prisão foi realizada no povoado Bolival, na cidade de Ilha das Flores. De acordo com informações do delegado José Luiz Accioly Teixeira, o suspeito é envolvido com tráfico de drogas, roubos, e é investigado por outros homicídios na região do baixo São Francisco.

Maxuel também é acusado de praticar um homicídio no início deste ano no povoado Betume, município de Neópolis, crime que seria motivado pelo envolvimento com tráfico de drogas. O acusado é retratado como um homem perigoso e temido na região.

