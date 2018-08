Posicionamentos firmes de Jony Marcos contra o Governo Federal são destaque

21/08/18 - 16:51:36

O deputado federal Jony Marcos (PRB), o Pr Jony, está entre os destaques na opinião popular sobre a disputa eleitoral em Sergipe para a Câmara Federal. Sempre enfatizando em seus posicionamentos temas de extrema relevância como a renegociação das dívidas dos produtores rurais, investimentos nas universidades e escolas técnicas e votos contrários às reformas trabalhista e da Previdência, o deputado Jony Marcos travou vários embates junto ao Governo Federal.

“Desde o início do mandato, todo final de semana eu sempre estou percorrendo as cidades sergipanas, ouvindo as pessoas. Então toda questão que o povo me cobra como representante do nosso Estado no Congresso, eu levo para as discussões nas comissões e sessões da Câmara, e, assim, apresentei diversos projetos de Lei, fui coautor de outros, mas, sobretudo, estive firme nas cobranças que fiz e faço ao Governo Federal daquilo que é de direto do povo, que muitas vezes é cerceado”, comentou o deputado.

Emendas

Candidato à reeleição, Jony Marcos esteve já em seu primeiro mandato como deputado Federal coordenando a bancada sergipana no Congresso Nacional e, dessa forma, contribuiu para com a liberação, somente este ano, de mais de R$ 162 milhões para investimentos na manutenção de unidades de Saúde no Estado de Sergipe e nos projetos de desenvolvimento sustentável local da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) – R$ 81 milhões para cada área. Sem contar as emendas individuais empenhadas pelo deputado aos Municípios e à Universidade Federal de Sergipe, em especial ao Campus do Sertão em Glória.

Produção rural

Jony Marcos chegou a ser citado por seus colegas da Câmara como o “valente insistente”, porque repetidamente foi à tribuna cobrar ações de emergência contra a seca no sertão sergipano, a renegociação das dívidas dos agricultores e a liberação do milho a preço de custo para o gado dos produtores de leite. Em todos esses pleitos o deputado conseguiu resultado positivo para a população. “Fui insistente mesmo porque acredito que incentivar a produção rural é pensar no desenvolvimento econômico do Estado como um todo”, frisou ele.

Contra as reformas e contra Temer

O deputado Jony Marcos também precisou em muitos momentos contestar o que ele considera como a usurpação de direitos já garantidos pela Constituição Brasileira. Ele não só votou contra a Reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência, como discursou e buscou convencer os demais parlamentares a se posicionarem contra também. “Da forma como foi apresentada, a Reforma Trabalhista se apresenta só vem prejudicar o trabalhador, não existe outra palavra melhor: é prejudicial! Queremos é que hajam soluções para geração de empregos e para se injetar recursos na Previdência também, ao invés de tirar o direito das pessoas que trabalharam a vida toda como é o que a reforma vem trazer”, defendeu o Pr. Jony.

Pelo perfil de seus discursos, Jony Marcos é um deputado que nunca escondeu a sua posição contrária ao governo Michel Temer, e, assim, votou para que o presidente fosse investigado pelo Supremo Tribunal Federal diante de todas as suspeitas de corrupção que foram expostas ao País. “Um dos temas que me comprometi em defender no meu mandato foi o incentivo à educação e melhorias para Saúde, e a estratégia do presidente Temer para reduzir gastos foi logo cortar investimentos na Educação e Saúde. Como pode isso?! Temer quer tirar recursos do Bolsa Família e ainda prejudicar ainda mais os serviços essenciais como a Educação e Saúde. O Governo Federal já cortou mais de R$ 200 milhões do Sistema Único de Saúde (SUS) e das Universidades Federais. Só na Educação houve um corte de 15% nos recursos de manutenção e de 50% nos investimentos das universidades. Não vamos aceitar isso nunca! Vamos continuar cobrando na Câmara Federal: Temer pare de prejudicar a saúde e a educação do nosso povo!”, enfatizou o deputado Jony Marcos.

