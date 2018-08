Ronise Ramos apresenta especial Cássia Eller no Brother´s Club

21/08/18 - 08:44:58

Dona de uma das vozes mais marcantes e conhecidas de Sergipe, a cantora Ronise Ramos apresentará no dia 7 de setembro, no bar Brother´s Club, o show especial “Malandragem”, em homenagem a Cássia Eller, uma das maiores artistas da Música Popular Brasileira (MPB). No repertório, selecionado para transitar por todas as fases da carreira de Cássia, há músicas como “All Star”, e a lendária “Gatas Extraordinárias”.

“Comecei minha carreira musical há 21 anos e Cássia Eller foi uma das minhas maiores inspirações. As músicas dela estão sempre nas minhas apresentações e, inclusive, é uma das cantoras mais pedidas no meu show. Já fiz alguns especiais de Cássia, mas para este show preparei uma seleção musical ainda mais diversificada e intimista. Cássia é um ícone e, com certeza, o público vai se emocionar, relembrando o talento e as músicas de Cássia”, disse Ronise. A cantora será acompanhada no especial por Kelvin Jenisson, no violão, e Cleiton Júnior, na bateria.

As mesas para o show podem ser reservadas pelos telefones do Brother´s Club, que são o 99988-1922 ou o 99605-4508. “Faremos um show forte e com muita energia. Cantar Cássia é sempre muito especial e todos os sergipanos estão convidados para esta noite que será muito divertida e inesquecível”, garante.

AJ Comunicação