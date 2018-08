VEREADORA DENUNCIA COBRANÇA INDEVIDA DA DESO EM ARACAJU

21/08/18 - 16:45:07

Emília denuncia cobrança indevida da Deso aos moradores da zona de expansão da capital

Mantendo-se na linha de frente da defesa do povo, a vereadora e defensora pública Emília Corrêa (Patriota), usou a Tribuna da Câmara de Vereadores de Aracaju nesta terça-feira, 21, para denunciar cobranças de taxa de esgoto aos moradores da zona de expansão de Aracaju. Segundo a parlamentar a cobrança feita pela Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso, é indevida já que não há saneamento básico na região.

“É uma vergonha a Deso está cobrando taxa de esgoto em uma localidade onde não há serviço de saneamento, isso inclusive já foi motivo para ação do Ministério Público, diante de muitas denúncias dos moradores que pagam taxas exorbitantes, por um serviço inexistente. Enquanto defensora pública e conhecedora dos direitos do consumidor não posso me calar vendo esse absurdo, não pode existir cobrança por um serviço que não é prestado”, pontuou.

Emília afirmou ainda, que os valores já pagos devem ser devolvidos a população, visto que não há contraprestação do serviço. “É preciso que o Ministério Público volte a agir nesse caso e que o dinheiro pago seja devolvido, os consumidores da Deso não podem ser prejudicados, pagando um serviço que nunca receberam”, afirmou.

Durante a sessão Emília também parabenizou o vereador Iran Barbosa (PT), pelo projeto de sua autoria, ainda em fase de elaboração, mas que institui o Dia Municipal do Ciclista no âmbito do município de Aracaju, além de cobrar ações eficazes para melhoria das ciclovias da capital.

“Durante toda minha vida fui ciclista, usei muito a bicicleta para me deslocar nas vias de Aracaju, coisa que hoje eu tenho medo de fazer. São questões simples de serem resolvidas, mas parece que a gestão está com os olhos tapados para não ver, os usuários das ciclovias da cidade não sentem segurança para trafegar por elas que estão cheias de buracos, me parece que são problemas não resolvidos porque não querem”, concluiu.

Ascom

Foto: Gilton Rosas