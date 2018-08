1°BPM cumpre mandado de prisão em homem acusado de homicídio

22/08/18 - 11:06:58

Na manhã desta quarta-feira, 22, o 1° Batalhāo da Polícia Militar (1°BPM), durante abordagens no conjunto Augusto Franco, através da equipe Tático 15, cumpriu Mandado de Prisāo em desfavor de um homem acusado de homicídio.

De acordo com a polícia, a guarnição avistou um grupo de homens na praça do final de linha do conjunto Augusto Franco, e que ao perceberem a presença policial tentaram se despersar. Foi efetuada a abordagem e os policiais notaram um forte odor de entorpecente maconha, no entanto nada foi encontrado com o grupo.

Os policiais do Tático 15 (1° BPM), demonstrando experiência e tirocínio profissional, procederam a consulta de antecedentes criminais, localizando um Mandado de Prisāo em desfavor de Lucas dos Santos Leite, 19 anos, acusado de homicídio no bairro Santa Maria, em 2017. Foi efetuada a Prisāo e o caso encaminhado a 9a Delegacia Metropolitana.

Fonte e foto 1°BPM