Belivaldo e Eliane inauguram comitê ao lado do candidato a vice-presidente de Lula

22/08/18 - 08:08:38

Os candidatos da coligação Pra Sergipe Avançar, Belivaldo Chagas e Eliane Aquino, reúnem sua militância política nesta quarta-feira, dia 22, para inaugurar as instalações do comitê central da campanha de reeleição do governador. O ato público será realizado em Aracaju e contará com a participação do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, porta-voz e candidato a vice-presidente de Lula.

Vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela coligação O Povo Feliz de Novo, Fernando Haddad cumprirá agenda da campanha #LulaPresidente na capital sergipana, onde participará de coletiva de imprensa e lançamento do livro ‘Caravana Lula’, pela manhã, e de uma grande caminhada à tarde, partindo da praça dos mercados centrais até à praça Fausto Cardoso.

De lá, a militância e os candidatos da coligação Pra Sergipe Avançar – que compõem o time de Lula em Sergipe -, seguirão juntos até a avenida Barão de Maruim, onde inaugurarão o comitê de campanha de Belivaldo e Eliane.

Favoritos – Aliados da coligação Pra Sergipe Avançar, Lula e Haddad lideram todas as pesquisas de intenções de voto já publicadas até o momento. Na mais recente delas, divulgada nesta segunda-feira (20) pela CNI/MDA, Lula não apenas está isolado à frente dos demais candidatos à presidência, com 37,3%, como registrou uma alta de cinco pontos percentuais no comparativo com a pesquisa divulgada em maio pelo mesmo instituto.

De 12 estados cujos eleitores foram consultados pelo IBOPE nos últimos dias, Lula lidera em 10, sendo que, em Sergipe, atinge o ápice de intenções de voto, com 68% dos entrevistados indicando que desejam votar em Lula e Fernando Haddad para presidência da República.