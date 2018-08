CANDIDATO A VICE DE LULA INICIA CAMPANHA AO LADO DE BELIVALDO

22/08/18 - 16:29:08

Candidato à vice de Lula inicia campanha presidencial do PT em Sergipe ao lado de Belivaldo e Eliane

Os candidatos a governador e à vice-governadora da coligação governista Pra Sergipe Avançar, Belivaldo Chagas e Eliane Aquino, recepcionaram nesta quarta-feira (22), em Aracaju, o candidato à vice de Lula, Fernando Haddad, que trouxe a Sergipe a Caravana Lula Presidente.

Acompanhado de Manuela D’Ávila, o vice de Lula participa de caminhada logo mais à tarde, no centro da capital, em ato político que será iniciado na praça dos Mercados, e culminará na inauguração do Comitê Central da campanha de reeleição do governador Belivaldo Chagas, na avenida Barão de maruim.

De acordo com Fernando Haddad, Lula tem o melhor plano de governo para tirar o país da crise e a sua candidatura apresenta aos brasileiros “o melhor candidato, as melhores propostas, a melhor militância, “por isso, temos tudo para vencer já no primeiro turno”, diz convicto o candidato a vice na chapa de Lula.

“Estamos iniciando nossa campanha em Sergipe junto à campanha de reeleição do nosso governador Belivaldo Chagas e da minha querida companheira de partido, Eliane Aquino, em uma chapa forte. Estamos ao lado da maioria da população e vamos seguir firmes para eleger o Lula e os nossos candidatos em Sergipe”, destacou Haddad, o vice de Lula.

O candidato à vice de Lula concedeu entrevista coletiva à imprensa, na sede do Diretório Regional de Sergipe do Partido dos Trabalhadores, em Aracaju. No evento, houve ainda o lançamento do livro Caravanas de Lula pelo Nordeste, do fotográfico do ex-presidente Lula, Ricardo Stuckert.

Foto: Marcos Rodrigues