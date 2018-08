Edvaldo Nogueira exibe charme para entrar na campanha de Belivaldo

22/08/18 - 15:58:40

O governador Belivaldo Chagas (PSD), candidato à reeleição, e o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB) tiveram uma conversa reservada, na terça-feira (21), sobre a participação do grupo político liderado pelo prefeito na campanha ao Governo do Estado e Senado Federal.

A conversa teve início às 21:30 horas e terminou nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira (22) e aconteceu no Comitê Central de campanha, à avenida Barão de Maruim. Os dois conversaram a portas fechadas e trataram do assunto de participação da campanha, em que Edvaldo Nogueira ainda não havia demonstrado ação para apoiar a chapa aliada, formada por Belivaldo Chagas (PSD), Jackson Barreto (MDB) e Rogério Carvalho (PT), tendo como candidata a vice Eliane Aquino (PT).

Durante o encontro, Belivaldo Chagas demonstro humildade e chegou a fazer um apelo a Edvaldo Nogueira: “preciso de você”.

No final da reunião ficou acertado que já na próxima semana o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, vai reunir o seu grupo políticos e seus apoiadores para entrar de vez na campanha e declarar apoio oficial à chapa majoritária liderada por Belivaldo Chagas, inclusive com a presença de todos os candidatos majoritários. A festa será realizada no Iate Clube com a presença de lideranças políticas e a população.

Motivo da reunião – Candidatos majoritários e proporcionais da base aliada ao Governo estavam reclamando a Belivaldo Chagas e a Jackson Barreto da absoluta ausência de Edvaldo Nogueira na campanha eleitoral já a menos de dois meses da realização do pleito. Um deles disse que “Edvaldo está fazendo charme e quer ser um ‘convidado especial’ para integrar o o bloco que está nas ruas apoiando os candidatos do Governo”.

Segundo ainda um candidato a deputado federal, “Edvaldo foi eleito prefeito de Aracaju pela força do grupo político ao qual pertence e que ficou com ele até a vitória em segundo turno”. A mesma fonte lembrou que o próprio Belivaldo Chagas, então vice-governador, “segurou bandeira na eleição de Edvaldo em 2016 e agora tem que lhe fazer um pelo para que ele participe de sua campanha ao Governo”.

Entre tantos comentários feito em razão da ausência de Edvaldo, um deles classificava o prefeito de “simples quando precisa do grupo e vaidoso depois que se elege”. Acrescentam que “Edvaldo queria ser convidado a participar, porque se considera uma liderança extrema nesse momento em que está prefeito e que sua presença é fundamental para êxito no pleito deste ano”.

O pessoal também lamentou que “Edvaldo Nogueira tem reclamado porque perguntam a ele sobre as eleições, mas não falam das obras que ele vem realizado em Aracaju”.