Estudantes selecionados no Parlamento Jovem Brasileiro apresentam seus projetos na CMA

22/08/18 - 12:53:19

por Fernanda Sales

Nesta quarta-feira, 22, os estudantes classificados no projeto Parlamento Jovem Brasileiro participaram da 60º Sessão Ordinária e utilizaram a tribuna para apresentarem os seus Projetos de Lei aos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O objetivo da apresentação é fazer com que os estudantes tenham uma vivência para conhecer na prática a importância do trabalho legislativo.

Dos quatros classificados no projeto, o 1º finalista irá apresentar o seu projeto representando Sergipe em Brasília, na Câmara dos Deputados. O primeiro colocado foi o estudante do Colégio Tobias Barreto, Wagner dos Santos Almeida, que apresentou aos vereadores o Projeto de Lei que institui o Programa Nacional de Tratamento Autossustentável de Esgoto (Pronatae), que visa incentivar à ampliação nacional da existência de usinas produtoras de biogás a partir do lodo (resíduo rico em matéria orgânica) do esgoto em Estações de Tratamentos de Esgoto.

De acordo com o finalista, o objetivo do Programa é melhorar a segurança da saúde pública e da preservação ambiental, incentivar o tratamento autossustentável do esgoto e a geração de energia mais limpa. “O Pronatae é bem estruturado, tem diversas medidas que irão facilitar a ampliação no Brasil das usinas produtoras de biogás a partir do resíduo gerado no tratamento de águas residenciais. Quero com esse projeto combater a contaminação dos rios e gerar energia limpa. Agradeço a oportunidade de está nesta Casa para apresentar a minha ideia. O Parlamento Jovem Brasileiro amplia nosso posicionamento crítico e político para melhorar os problemas da sociedade”, destacou o estudante, que tem como padrinho apoiador do projeto, o vereador Carlito Alves (PRB), que parabenizou o jovem estudante pela criação de um projeto muito importante para a sociedade.

O segundo colocado no programa foi o aluno do Colégio Master, Eduardo Angelus Gomes de Almeida, que dispõe da cessão e direcionamento de veículos apreendidos com drogas e contrabando para uso efetivo em Aeroclubes, Capitania dos Portos, hospitais, repartições, forças armadas e policiais. “O meu projeto visa contribuir com melhorias para a sociedade, a minha inspiração veio a partir do meu avô, que adotou financeiramente a aviação civil, que hoje está sucateada, sem boa estrutura para funcionamento. O meu objetivo com esse projeto é aparelhar órgãos públicos, forças policiais e escolas de aviação civil, com veículos, armas, munições e acessórios apreendidos nas operações policiais de combate ao contrabando e tráfico de entorpecentes”, explanou o estudante que agradeceu a todos e destacou que esta é uma oportunidade para os jovens entenderem a importância de participar da política.

O vereador Isac Silveira (PCdoB), padrinho do aluno, ressaltou que o projeto impressiona pela praticidade de atender a sociedade e contribuir, sobretudo, para a segurança pública, sem onerar o estado.

A terceira colocada é aluna do Colégio de Aplicação da UFS, a estudante Laura Carolina Mecenas de Carvalho, que apresentou seu Projeto de Lei que dispõe sobre a aplicação de intervenções em todo território brasileiro. “O objetivo é proporcionar cursos de qualificação em diversas áreas para melhor oportunidade de ingresso no mercado de trabalho e assim melhorar a vida os trabalhadores informais, proporcionando um conhecimento amplo e fazendo o progresso no Brasil”, afirmou a estudante.

Para o estudante do Instituto Federal de Sergipe (IFS), Luis Heitor Santana, os jovens precisam se engajar na vida política para ser o futuro da sociedade. Sobre seu Projeto de Lei, que foi o quarto colocado, o estudante frisou que dispõe sobre o direito a moradia e cursos de qualificação profissional para populações de baixa renda. “Por conta da problemática de ocupações, eu criei esse Projeto para que o município dê direito a moradia e proponha cursos de qualificação profissionais para pessoas desempregadas, trabalhadores com renda familiar de até dois salários mínimos e mulheres, sem cônjuge, com filhos e sem moradia registrada em seu nome”, informou.

Vereadores

Muitos vereadores elogiaram os estudantes pela inciativa em se envolverem na política e criarem projetos em benefício da população. Os vereadores Américo de Deus (Rede), Kitty Lima (Rede), Emília Corrêa (Patriota), Vinicius Porto (DEM), Elber Batalha (PSB), Manuel Marcos (PSDB), Zezinho do Bugio (PTB), Anderson de Tuca (PRTB), Seu Marcos (PHS), Thiaguinho Batalha (PMB) e Nitinho (PSD) parabenizaram as apresentações dos estudantes, que estão representando muito bem o estado de Sergipe com grandes projetos e que esses jovens podem ser futuros políticos e fazer o diferente para representar a população.

Foto Gilton Rosas