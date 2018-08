FAZENDO BONS NEGÓCIOS

22/08/18 - 00:01:42

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

A menos de dois meses das eleições em primeiro turno escancaram-se as portas do comércio clandestino do voto. E isso vem sendo feito às claras, através de conversas, para consolidação de apoios tanto aos candidatos majoritários, quanto os proporcionais. A chamada “nova política” já está contaminada pela velha prática do fecha porteira de currais eleitorais bem conhecidos, que rendem muito dinheiro.

As novas regras para controlar e impedir a mercantilização do voto não assustam. Os órgãos de repressão a esse tipo de crime parecem ainda adormecidos e a ‘velha grana de guerra’ corre solta, inclusive pelos ‘novos’ que cobram mudanças e um método mais transparente de fazer política. Segmentos da sociedade pensam que vai consertar toda a podridão do País recusando-se a votar, expondo um protesto capenga e conivente com a manutenção dos corruptos.

Não votar em protesto é exatamente fortalecer candidatos que olham apenas para suas contas bancárias, seus negócios e o grande patrimônio.

Longe de insinuar qualquer delito, os cinco vereadores de Lagarto podem não estar negociando apoio, mas certamente não fazem isso à busca dos melhores nomes que tragam benefícios ao seu município. Estão ávidos por melhores frutos em seus sítios ou chácaras. Buscam também algo em torno de sua independem dos chefes políticos regionais, para os quais estão sempre se ajoelhando e tirando o chapéu,

Esse é o jogo daqueles que se expõem ao apoio e cedem votos, independente da posição do candidato ou de interesses com a comunidade. Apenas para mostrar como há inflação no principal produto eleitoral, um desses apoios podem custar de 50 a 100 mil reais no fechamento do negócio.

ENCONTRO EM SIMÃO DIAS

Pré-candidato à reeleição, o governador Belivaldo Chagas (PSD) teve encontro movimentado ontem com vereadores e lideranças políticas de Simão Dias.

– Não posso deixar minha terra solta, brincou.

JUVÊNCIO APOIA ANDRÉ

O vice-presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Juvêncio Oliveira (DEM) declarou, ontem, o seu apoio à candidatura de André Moura ao Senado.

Razão: viabilização de recursos para obras em Aracaju.

SITUAÇÃO EM SOCORRO

Segundo vereador de Socorro, o candidato a deputado federal Fábio Henrique (PDT) vai apoiar a candidatura do André Moura (PSC) ao Senado Federal.

Segundo ele, é uma decisão já de algum tempo.

EXPLICA NOTA DO PDT

O vereador disse ainda que a nota do PDT, alegando que o partido apoiaria Valadares e Henri Clay foi apenas para por um fim ao impasse criado na coligação.

– Fábio pode até não votar em André, mas o pessoal fica à vontade para isso.

HÁ UMA CONSTATAÇÃO

Dentre os candidatos ao Senado, André, Heleno, Jackson e Valadares estarão sempre na segunda opção, independente de qual seja a primeira.

Isso é de fácil constatação junto ao eleitorado.

CONSELHO DE HELENO

Em entrevista, o candidato do PRB ao Senado, Heleno Silva pede aos ouvintes: escolha bem em quem você vai votar para o Senado Federal.

– Não mandem para Brasília alguém que vá lhes prejudicar, diz.

NÃO MANDA RECADO

Heleno Silva disse ainda que não manda recado para ninguém. Trata-se de um ponto de vista que também será exposto nos programas políticos da televisão.

Admite que as candidaturas ao Senado estão empatadas.

VEREADORES DE LAGARTO

Os cinco vereadores de Lagarto, ligados aos Reis, que estiveram com os Valadares, também foram ao candidato a senador pelo PRB, Heleno Silva, e propuseram apoio.

Disseram que Heleno é um nome “leve e marca posição política no interior”.

Assim como aconteceu com os Valadares, nada foi definido com Heleno.

ISSO PIORA A CADA ELEIÇÃO

Segundo um líder político de Lagarto, essa ação de vereadores e líderes políticos piora a cada eleição: “é só os candidatos darem um chega prá lá que eles se desmoralizam”.

Essa oferta de apoio não é pelos belos olhos de ninguém.

ESCÂNDALO EM ROSÁRIO

Prefeito Etelvino Barreto, de Rosário do Catete, não paga há 05 meses aos servidores do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), um recurso do Governo Federal.

O pior: a Prefeitura não deixou de receber o dinheiro nesse período.

PESSOAL JÁ VAI À JUSTIÇA

Os profissionais do NASF estão sendo chamados pela Prefeitura para receberem apenas dois meses dos cinco atrasados e com proposta para dispensarem o restante.

Documentos vão para o Fantástico e pode sair no “Cadê o dinheiro que estava aqui”?

CARMÓPOLIS REGULARIZA

O prefeito de Carmópolis, Beto Caju (SD), regularizou a situação da Prefeitura junto aos órgãos federais e já tem todas as certidões liberadas.

Carmópolis pode firmar novos convênios com o Governo Federal.

QUAL O VOTO DE SILVANY?

A prefeita de Capela, Silvany ‘ex-Sukita’, ainda não anunciou seu candidato a deputado federal, embora esteja naturalmente conversando sobre política.

Tudo indica que ela crivará no nome de Manuel Sukita.

ROGÉRIO EXPLICA PROCESSO

Candidato ao Senado pelo PT, Rogério Carvalho explica que o fato de ter autorizado o pagamento de conta de energia em atraso gerou equivoco e por isso responde processo.

– Mas a própria sentença diz que não há dano e nem enriquecimento ilícito.

REZAR PARA NÃO MORRER

Um caixa de loja de decoração reclamava que o pai deveria fazer uma operação cardíaca ontem no Cirurgia, depois de três meses de espera, mas teve que retornar para casa.

– Agora, é rezar para ele não morrer, disse a funcionária.

O POBRE SE ARROMBA

Uma cliente da loja sugeriu à funcionária: “na hora de votar, a partir de agora, veja em quem vota”. A funcionária respondeu rápido: “pior que não tem em quem”.

A cliente insistiu: “o pobre se arromba, né?”

E o caixa retrucou: “não, senhora, o pobre se fode”.

BOSCO NÃO VÊ FACILIDADE

Bosco Costa, candidato a deputado federal, admitiu ontem que não será fácil disputar o mandato de forma desigual, porque “ainda impera a questão financeira”.

Bosco concluiu que “vale a pena ser sério” e diz que se ganhar será por sua história.

NÃO TEM VERGONHA NA CARA

Bosco Costa diz ainda que o povo cobra ação do seu representante, mas não busca informações e na hora de votar nem procura quem trabalha por ele.

– O desemprego é por culpa dos corruptos que não têm vergonha na cara.

SUKITA DE HELICÓPTERO

Candidato a deputado federal, Manoel Messias Sukita é a atração nas cidades que visita. É que ele desembarca de um helicóptero amarelo, fretado para a campanha.

O helicóptero tem a plotagem: “Sukita, o Federal do Povo”.

APENAS POR PRATICIDADE

Sukita diz que não tem grupos políticos e que precisa rapidez para chegar às cidades. Tem feito mais de 500 km por dia e o helicóptero atrai a população.

Diz que se baseou na campanha de Collor ao Senado.

PENSÃO VITALÍCIA

Eduardo Amorim, candidato a governador pelo PSB, informa seu empenho na criação do projeto de lei que destina pensão vitalícia para brasileiros com microcefalia.

– Vamos continuar a luta pela saúde do povo!

Notas

Megaoperação militar – Número de presos chega agora a 70 na megaoperação das forças militares nos complexos do Alemão, da Maré e da Penha. Também subiu para 7.347 o número de pessoas revistadas. São 4.230 militares apoiados por 70 policiais civis estão desde ontem no complexo que reúne 26 comunidades.

0x0

Amoedo e pesquisas – O candidato do Novo à Presidência, João Amoêdo, afirmou que o 1% de intenções de voto que tem recebido, inclusive na pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, não corresponde ao que ele tem visto em suas agendas. Segundo o Estadão, Amoêdo afirmou que as pesquisas devem ter uma “margem de erro grande”.

0x0

PT insiste com Lula – O PT insistirá na “candidatura de Lula” até o limite permitido pela Justiça Eleitoral, mesmo com o Ibope mostrando que 60% não votariam em Fernando Haddad “de jeito nenhum” caso ele assuma a cabeça de chapa. “Os [outros] 40% podem ser a vitória”, disse um vice-presidente da sigla.

0x0

Situação de risco – O Globo teve acesso à defesa que Sergio Moro encaminhou ao CNJ sobre determinação para que a PF não cumprisse a ordem de soltura de Lula emitida pelo plantonista Rogério Favreto em 8 de julho. O juiz federal argumentou que a libertação de Lula provocaria uma “situação de risco”.

0x0

Reforma depende da eleição – “A verdade é que as questões congressuais serão realmente afetadas pela eleição presidencial”, disse ontem ao Poder360 o ministro-chefe de Governo, Carlos Marun. Por exemplo: se Alckmin ou Meirelle não forem eleitos, Marun afirma que o presidente Temer deverá desistir das reformas.

0x0

Impugnação de Garotinho – Com base na Lei da Ficha Limpa, a PRE (Procuradoria Regional Eleitoral) do Rio de Janeiro impugnou, na segunda-feira, a candidatura de Anthony Garotinho. O registro de Garotinho foi contestado no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Estado. O ex-governador será intimado para se defender.

Conversando

Celeiro eleitoral – A chapa Fernando Haddad/Manuela D’Ávila pode ter dificuldade em um dos “celeiros” eleitorais do PT: o Nordeste.

Apresenta projeto – Fernando Haddad inclusive chega hoje a Aracaju para apresentar projeto de Governo, ainda como candidato a vice-presidente.

Por em prática – Nenhum candidato a governador disse ainda como conseguirá dinheiro para por em prática seus projetos revolucionários que estão apresentando.

Não vende alma – Henri Clay afirmou que não entrou para a política para fazer politicagem. “Não vou vender minha alma para ser senador”.

Recuo em seguida – A declaração de Fábio Henrique de que votaria em André Moura para o Senado criou problemas na coligação com o PSB, mesmo com o recuo rápido.

Sobre violência – O candidato ao Senado, André Moura (PSC), vem expondo um discurso contra todo tipo de violência. O eleitorado está aprovando.

Grave situação – É grave a situação do Hospital de Cirurgia e apenas politizar o caso não resolve. O quê os candidatos podem fazer para resolver o problema?

Deus e o diabo – Um prefeito de cidade da grande Aracaju tem conversado com “Deus e o diabo” para escolher o segundo candidato ao Senado.

Trabalha muito – Na região Sul, Janier Mota (PR) trabalha muito como candidata a deputada estadual. É um nome considerado provavelmente eleito