HADDAD REITERA APOIO À CANDIDATURA DE JACKSON BARRETO

22/08/18 - 14:17:10

Em agenda na capital sergipana, o candidato à vice-presidência na chapa com Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad falou sobre os nomes que compõem a coligação no estado e destacou a importância de Jackson Barreto no Senado Federal, participando do trabalho de reconstrução nacional e de reconquistas de direitos dos trabalhadores.

“Lula mandou um recado de que quer apoiar essa chapa, porque ele precisa de gente para dar apoio no Senado. Não adianta só eleger presidente, Jackson é importante. Isso que é importante frisar! E Belivaldo precisa ganhar a eleição para continuar o bom trabalho que vem sendo feito aqui em Sergipe. Não tem jeito de um presidente ser bem-sucedido sem o apoio do Senado, sem o apoio da Câmara. A gente faz um apelo para o eleitor prestar atenção em quem vai votar!”, afirmou.

Sobre um possível impedimento jurídico na candidatura de Lula, Haddad afirmou que o Partido dos Trabalhadores está confiante. “Não temos o que temer. Estamos do lado da maioria da população, que sabe o que quer. É lutar na esfera jurídica para que a justiça seja feita. A justiça não pode ter lado. Nossa defesa é pela imparcialidade”.

Jackson Barreto agradeceu o apoio e voltou a afirmar que aceitou o desafio de disputar o Senado por incentivo de Lula. “Ele me disse que se Jackson e Rogério não forem eleitos, o Brasil vai eleger quem? Os golpistas? Por isso que nós estamos aqui ao seu lado, Haddad, e ao lado de Lula. Porque vamos apoiar o governo de Lula no senado federal”.

Após lançamento do lançamento do livro ‘Caravana da Esperança – Lula Pelo Nordeste’ do fotógrafo Ricardo Stuckert, Haddad cumpre agenda política em Aracaju. Às 16h30, ele e membros da coligação ‘Pra Sergipe Avançar’ saem em caminhada pelas ruas do centro. A concentração será na Praça dos Mercados.

Da assessoria do candidato

Foto: Cesar Oliveira